Concerti Gigi d'Alessio 2025: date, biglietti e scaletta

I concerti Gigi d’Alessio nel 2025

Fans di Gigi D’Alessio, all’appello: il cantautore napoletano tornerà sui palchi italiani (ed europei) con una serie di concerti dal vivo nel corso del 2025, pronti a farvi emozionare e a farvi cantare come non avete mai fatto. Con una scaletta che sarà un susseguirsi delle sue più famose ballate romantiche e dei suoi brani più ritmati, quelli sui quali non si può resistere dal ballare. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulle date, su come (e dove) acquistare i biglietti e cosa aspettarsi dalla scaletta.

D’Alessio partirà a breve con il suo Live Europe Tour 2025, nell’ambito del quale visiterà alcune tra le più importanti città europee. Queste sono le date:

01 marzo 2025 – Liège, Belgique – Forum de Liège

02 marzo 2025 – Mons, Belgique – Theatre Royal de Mons

03 marzo 2025 – Bruxelles, Belgique – Cirque de Bruxelles

20 marzo 2025 – Mondorf Les Bains, Luxembourg – Casino 2000

22 marzo 2025 – Zurich, Switzerland – Kongresshaus

23 marzo 2025 – Lugano, Switzerland – Palazzo dei Congressi

Per poi proseguire con una serie di date italiane, quelle facenti capo al tour “Gigi Stadi 2025“. Quelle attualmente confermate sono queste:

2 giugno 2025 – Napoli – Stadio D. A. Maradona

3 giugno 2025 – Napoli – Stadio D. A. Maradona

20 giugno 2025 – Palermo – Stadio Renzo Barbera

23 giugno 2025 – Bari – Stadio San Nicola

25 giugno 2025 – Roma – Circo Massimo

Per l’artista sarà la prima volta in assoluto al Circo Massimo, dove non si è mai esibito. Allo Stadio san Nicola di Bari, invece, come ha anche sottolineato in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, tornerà dopo ben 20 anni. Attenzione: la prima data allo Stadio Maradona di Napoli è già sold out.

Dove comprare i biglietti

I biglietti sono disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 16 dello scorso 17 gennaio. Potete comprarli in maniera facile e veloce sulle principali piattaforme di vendita online, come TicketOne, oltre che sul sito ufficiale dell’artista, dal quale sarete indirizzati su TicketOne per finalizzare l’acquisto. Se preferite procedere con l’acquisto in presenza, potete sempre recarvi in uno dei tanti punti vendita autorizzati.

Qualche info sui costi? I prezzi dei biglietti per la data di Bari partono da 39,00 €. Queste le attuali disponibilità:

Platea Cat 1: 89,00€

Platea Cat 2: 85,00€

Platea Cat 3: 79,00€

Platea Cat 4: 69,00€

Platea Cat 5: 59,00€

Tribuna Ovest Gold Numerata: 79,00€

Tribuna Est Gold Numerata: 75,00€

Tribuna Est e Ovest Inferiore Cat 1: 69,00€

Tribuna Est e Ovest Inferiore Cat 2: 65,00€

Tribuna Est e Ovest Superiore Cat 1: 59,00€

Tribuna Est e Ovest Superiore Cat 2: 49,00€

Tribuna Est e Ovest Superiore Cat 3: 45,00€

Curva Sud Non Numerata: 39,00€

Settore Ospiti Non Numerato: 39,00€

La scaletta dei concerti di Gigi d’Alessio

La scaletta ufficiale dei concerti che Gigi terrà nel 2025 non è ancora stata resa nota, ma è quasi certo che ascolteremo alcuni dei suoi successi più amati e, perché no, qualche inedito che potrebbe sorprendere il pubblico. Una molto probabile potrebbe essere simile a questa:

Non mollare mai 2024

Senza tuccà

Io vorrei 2024

Fra

Primo appuntamento 2024

Nu dispetto

Chi

Un cuore malato 2024

Si te sapesse dicere

Cu tte

Non mollare mai

Il cammino dell’età

Mon amour

Quanti amori

Como suena el corazón

Non dirgli mai

Una magica storia d’amore

Un nuovo bacio

Annarè

Fotomodelle un po’ povere

L’ultimo album registrato in studio di Gigi D’Alessio, nonché il 20esimo, si intitola “Fra”, ed è stato pubblicato nel 2024. Contiene alcune collaborazioni, tra le quali quella con Elodie ed Ernia, e con Guè, Clementino, Geolier. Insieme ad Alessandra Amoroso ha realizzato la versione 2024 di Un cuore malato.

Foto copertina via pagina Facebook Gigi d’Alessio