Concerti Ligabue 2025 La Notte di Certe Notti: date, biglietti e scaletta

“La Notte di Certe Notti”, il concerto di Ligabue nel 2025

A vent’anni dal primo storico concerto tenuto a Campovolo il 10 settembre 2005, Luciano Ligabue si prepara a tornare in uno dei luoghi simbolo della sua carriera. Nel mese di giugno del nuovo anno, infatti, l’RCF Arena di Reggio Emilia ospiterà La Notte di Certe Notti, un evento unico pensato per celebrare i 30 anni del brano che, forse più di tutti, colleghiamo all’artista. Ne è passato di tempo dalla sua uscita: era il 1995 quando il singolo è stata pubblicato e, probabilmente, nessuno sapeva quanto e come avrebbe segnato una svolta nella carriera del rocker emiliano.

La Notte di Certe Notti sarà un’occasione speciale per fermare il tempo e rivivere la magia delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e che hanno accompagnato la vita di intere generazioni. Per Ligabue, questa sarà la quinta volta su questo fortunato palco (ci era salito nel 2005, quando ad attenderlo c’erano 165mila fans, nel 2011, nel 2015 e nel 2023). Vediamo tutto quello che c’è da sapere tra biglietti e scaletta.

La data di La notte di Certe Notti

Abbiamo detto in apertura che il concerto è in programma per il mese di giugno, ma non la data, che è il 21. Un giorno non scelto a caso, a quanto pare. Oltre ad essere l’inizio dell’estate, in questo giorno ricade anche la 31^ edizione della Festa della Musica il cui tema, quest’anno, sarà “I mestieri della musica”. Questa data segna anche altri due importanti traguardi: i 30 anni da “Certe Notti”, i 20 anni dal primo, epocale concerto a Campovolo e i 35 anni di una carriera che ha segnato la musica del nostro paese.

L’annuncio ufficiale è arrivato in modo inaspettato: durante una esibizione del tutto improvvisata nell’area di servizio Arda Est, sull’autostrada A1, Ligabue ha rivelato i dettagli di questo grande appuntamento.

“Siamo qui per anticipare la festa che faremo l’anno prossimo: il 21 giugno ci vediamo là. Saranno i 30 anni di Buon Compleanno, Elvis e quindi di Certe Notti, oltre ai 20 anni del primo Campovolo”.

Tra qualche mese Campovolo si trasformerà nuovamente nella location ideale per ospitare un evento di grandissima portata al quale dovrebbero partecipare anche Francesco De Gregori, Gazzelle, Elisa e Loredana Bertè.

Dove comprare i biglietti

I biglietti per assistere a questi show unico si possono acquistare online sulle principali piattaforme dedicate, tra le quali Ticketone. Le due tipologie attualmente disponibili sono GREEN ZONE e BLUE ZONE, entrambe al costo di 69 euro. E’ previsto che ogni cliente possa acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti.

La scaletta di “La notte di certe notti”

Anche se la scaletta ufficiale è ancora in fase di definizione, si può immaginare che ripercorrerà i grandi successi che hanno segnato la carriera di Luciano Ligabue. Non dovrebbe differire troppo da quella proposta durante l’ultima esibizione a Campovolo, due anni fa, che aveva emozionato i fan con i suoi brani più conosciuti.

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Balliamo sul mondo

L’odore del sesso

Niente Paura

Il sale della terra

Ho smesso di tacere

Marlon Brando è sempre lui

Cambio set, Ligabue canta con I Clandestino

Bar Mario (con entrata di Maio e omaggio a Gino Strada)

Non è tempo per noi

Musica Ribelle (con Eugenio Finardi)

Ho messo via

Piccola stella senza cielo

A che ora è la fine del mondo

Cambio set, torna Il gruppo.

L’amore conta feat Gazzelle

Luci d’America

Il giorno dei giorni

Buonanotte all’Italia con Francesco De Gregori

I “ragazzi” sono in giro

Ti sento

Eri bellissima

Il giorno di dolore che uno ha

Quella che non sei

Certe Notti

Sulla mia strada

A modo tuo con Elisa

Questa è la mia vita

Tra palco e realtà

Bis (Tra palco e realtà)

Urlando contro il cielo

Sogni di Rock ‘n Roll

Naturalmente, ci si aspetta anche qualche sorpresa. Considerando le ricorrenze che si festeggeranno è probabile che il rocker decida di arricchire la serata con brani meno frequenti nei suoi live. Inoltre, data la presenza dei già annunciati ospiti speciali, è probabile che vengano inclusi duetti originali e arrangiamenti inediti.

Foto copertina via pagina Facebook di Ligabue