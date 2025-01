Concerti Zucchero 2025, appuntamento anche al Circo Massimo: tutte le date, biglietti e scaletta

Tutti i concerti di Zucchero del 2025

Pochi giorni fa Zucchero ha annunciato due nuove date del suo tour del 2025 “Overdose d’amore”. Dopo aver fatto il giro del mondo, nel 2024, con l’Overdose D’Amore World Tour – nell’ambito del quale ha toccato 3 continenti, 20 nazioni e 38 città – il celebre artista italiano torna a casa, con l’intenzione di portare la sua musica in 5 dei più grandi stadi italiani. Da fine settembre circola in radio il suo nuovo singolo, “Amor che muovi il sole”, una cover di “My Own Soul’s Warning” dei The Killers, che l’artista aveva presentato in anteprima la scorsa estate durante il tour italiano negli stadi. E che ha anticipato il nuovo disco, Discover II, uscito lo scorso 8 novembre. Ma, tornando a noi, ecco tutto quello che dovete sapere sul nuovo tour: ovvero le date, dove comprare i biglietti e la (possibile) scaletta.

Mentre le date italiane del tour 2025 erano state già annunciate qualche tempo fa, si tratta di Ancona, Bari, Torino e Padova, Zucchero ne ha appena ufficializzate altre due, che si terranno in una location suggestiva oltre che in un luogo nel quale il bluesman non ha ancora mai suonato. Un vero e proprio debutto, insomma. Si tratta del Circo Massimo, nel quale farà tappa il 23 e 24 giugno 2025, tra la data di Bari e quella di Torino.

Ricapitolando, queste sono tutte le date del tour 2025 di Zucchero attualmente in programma, sia in Italia che all’Estero.

19/06/2025 – Ancona, IT – Stadio del Conero

21/06/2025 – Bari, IT – Stadio San Nicola

23/06/2025 – Roma, IT – Circo Massimo

24/06/2025 – Roma, IT – Circo Massimo

26/06/2025 – Torino, IT – Stadio Olimpico Grande Torino

28/06/2025 – Padova, IT – Stadio Euganeo

2/07/2025 – Kufstein, AT – Festung

3/07/2025 – Dornbirn, AT – Messequartier

10/07/2025 – Bremen, DE – Seebühne Waterfront

12/07/2025 – Stuttgart, DE – JazzOpen

13/07/2025 – Klam, AT – Brg Clam

15/07/2025 – Locarno, CH – Moon&Stars

18/10/2025 – San Francisco, CA – Palace of Fine Arts Theatre

19/10/2025 – Los Angeles, CA – The Saban Theatre

22/10/2025 – San Diego, CA – Balboa Theatre

24/10/2025 – Phoenix, AZ – Orpheum Theatre

25/10/2025 – Las Vegas, NV – The Chelsea

Dove comprare i biglietti

Per poter acquistare i biglietti non dovete fare altro che visitare uno dei principali siti di ticketing (come TicketOne) o recarvi nei punti vendita autorizzati. In particolare, quelli per le date al Circo Massimo sono disponibili dallo scorso lunedì 13 gennaio.

Qualche info sui prezzi per quanto riguarda le date al Circo Massimo:

Platea Cat 1: 120,00€

Platea Cat 2: 110,00€

Platea Cat 3: 98,00€

Platea Cat 4: 89,00€

Platea Cat 5: 79,00€

Tribuna Cat 1: 95,00€

Tribuna Cat 2: 85,00€

Tribuna Cat 3: 59,00€

Tribuna Frontale: 49,00€

Il Gold Package costa, invece, 299,00 €.

La scaletta dei concerti di Zucchero

Naturalmente, la scaletta ufficiale non è ancora nota, ma con tutta probabilità includerà i più grandi successi dell’artista insieme a qualche novità. Non mancherà di sicuro il nuovo singolo, Amor che muovi il sole e, chissà, qualche altro brano estratto da Discover II, l’ultimo album.

Spirito nel buio

Soul Mama

La canzone che se ne va

Quale senso abbiamo noi

Partigiano reggiano

13 buone ragioni

Ci si arrende

Facile

Vedo nero

Baila

Un soffio caldo

Miserere

Stayin’ Alive

Il volo

Overdose (d’amore)

Diamante

Honky Tonk Train Blues

Let It Shine

Così celeste

X colpa di chi?

Con le mani

Diavolo in me

Chocabeck

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

