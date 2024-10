Concerti Lenny Kravitz 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Lenny Kravitz 2025

Lenny Kravitz si prepara a tornare in Italia nel 2025 nell’ambito del Blue Electric Light Tour (tour a supporto del suo ultimo omonimo album, pubblicato lo scorso maggio). L’artista si esibirà in tutta l’Europa occidentale dal mese di febbraio fino a quello di aprile del prossimo anno, esibendosi in alcune delle arene più grandi del continente. Le date italiane saranno solo due, per questo l’attesa è tanta e la voglia di accaparrarsi i biglietti anche. In questo articolo vi spieghiamo come e dove acquistarli e non solo. Continuate a leggere!

Kravitz sarà in Italia nel corso del suo “Blue Electric Light Tour 2025”, che continua a supportare il 12° album registrato in studio dal cantante. Nel corso di quest’anno, tra le tante soddisfazioni per l’artista, anche quella di essere stato onorato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Si è portato a casa il Music Icon Award ai People’s Choice Awards del 2024, il Best Rock Award ai Video Music Awards del 2024 e il Fashion Icon Award del CFDA. E’ già stato in Europa con il Blue Electric Light Tour 2024, ed è già pronto a tornare il prossimo anno.

Kravitz sarà in Italia con due imperdibili esibizioni dal vivo:

il 31 marzo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

il 1° aprile 2025 all’Unipol Forum di Assago (Milano)

Dove comprare i biglietti

Potete acquistare i biglietti per i concerti di Lenny Kravitz già a partire dalle 11.00 dello scorso venerdì 25 ottobre 2024 su diversi siti ufficiali e rivenditori autorizzati. TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster sono le piattaforme principali per l’Italia. In quanto ai prezzi, per quanto riguarda la data di Casalecchio di Reno, potete scegliere tra queste soluzioni:

Settore Numerato 1: 98,90 €

Settore Numerato 2: 89,70 €

Posto In Piedi: 69,00 €

C’è anche la possibilità di optare per uno dei pacchetti Vip tra:

Vip 1 Blue Electric Light Exp.Settore Num.1: 383,79 €

Vip 2 TK421 Experience Pit Area: 213,79 €

Vip 3 Honey Experience Settore Numerato 1: 235,29 €

Per quanto riguarda, invece, la data di Assago:

Settore Numerato 1: 98,90 €

Settore Numerato 2: 89,70 €

Settore Numerato 3: 69,00 €

Settore Numerato 4: 59,80 €

Anche in questo caso, la scelta per i pacchetti Vip ne prevede tre:

Vip 1 Blue Electric Light Exp.Settore Num.1: 383,79 €

Vip 2 TK421 Experience Posto in Piedi: 213,79 €

Vip 3 Honey Experience Settore Numerato 1: 235,29 €

Scaletta

Questa la scaletta dei concerti relativi al Blue Electric Light Tour, l’elenco dei brani – che comprendono alcuni di quelli tratti da Blue Electric Light e classici senza tempo di Kravitz tratti dalla sua carriera decennale – che verranno eseguiti durante la serata (probabilmente nello stesso ordine). Naturalmente potrebbero esserci variazioni dell’ultimo minuto. Ogni concerto ha una durata di circa due ore.

Are You Gonna Go My Way

Minister of Rock ‘n Roll

TK421

I’m a Believer

I Belong to You

Stillness of Heart

Believe

Fear (Extended solo)

Paralyzed

The Chamber (alal fine, presentazione band e musicisti)

It Ain’t Over ‘Til It’s Over

Again

Always on the Run

American Woman

Fly Away

Human

BIS: Let Love Rule

Foto apertura di Melissa Askew su Unsplash