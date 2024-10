Concerti The Offspring 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Offspring in Italia nel 2025

Nel 2025 i The Offspring torneranno in Italia nell’ambito del “Supercharged Worldwide in ’25 Tour” con un concerto imperdibile per chi aspetta da tempo di vederli dal vivo e di ascoltare i loro successi che hanno segnato la storia mondiale del punk rock. La band di “Pretty Fly (for a White Guy)” e “Self Esteem” attraverserà il mondo con una tournee attraverserà il Regno Unito e l’Europa da settembre a novembre dell’anno prossimo, con partenza il 26 settembre a Madrid e chiusura all’OVO Hydro di Glasgow, in Scozia (anche se probabilmente da qui ad allora verranno aggiunte altre date, rimanete in allerta).

Di seguito l’itinerario completo degli Offspring per il 2025.e che continua ad aggiungere date per poter arrivare in quante più città possibili. Se non volete perderveli continuate a leggere questo articolo per tutte le info sulle date, i biglietti e la scaletta che ci si può aspettare.

Offspring, storia e successi

Formati nel 1984 a Garden Grove, California, con il nome di Manic Subsidal, i membri originali includevano il cantante e chitarrista Dexter Holland (il cui vero nome è Bryan Holland), il bassista Greg K. (Greg Kriesel) e il batterista James Lilja. Oggi, la formazione è composta da Holland insieme al chitarrista solista Noodles (Kevin Wasserman), presente fin dal 1985, al bassista Todd Morse (che si è unito nel 2019), al polistrumentista Jonah Nimoy (entrato nel 2023 dopo essere stato musicista in tournée dal 2019 al 2023) e al batterista Brandon Pertzborn (che si è unito nel 2023).

Gli Offspring hanno conquistato il pubblico sin dai loro esordi. Il loro album del 1994, Smash, ha portato la band al successo internazionale, diventando uno dei dischi indipendenti più venduti di tutti i tempi. Da allora, hanno continuato a pubblicare album di successo come Ixnay on the Hombre, Americana e Days Go By. Hanno venduto oltre 40 milioni di dischi in tutto il mondo.

La data del concerto degli Offspring del 2025

In Italia, gli Offspring si esibiranno a Milano il 29 settembre 2025. Il concerto si terrà all’Unipol Forum di Assago. Ad aprire le esibizioni del gruppo saranno i Simple Plan, un altro grande ritorno sui palchi. Durante il tour, gli Offspring presenteranno dal vivo il loro ultimo album, l’undicesimo, che si intitola Supercharged e che è stato pubblicato l’11 ottobre 2024, composto da 10 brani.

Dove comprare i biglietti

Tenetevi pronti perché la prevendita ufficiale inizierà a breve, a partire dalle ore 10 di venerdì 18 ottobre 2024. I biglietti per il concerto degli Offspring a Milano saranno disponibili online, tra gli altri canali di vendita, su TicketOne e Tickemaster. Quello che potete fare fino ad allora è iscrivervi al servizio gratuito di Ticket alert per essere informati tramite e-mail all’inizio della vendita in modo da potervi accaparrare il vostro. In quanto alle info sui prezzi bisognerà attendere l’inizio della vendita. Anche se il sito metalplanetmusic.com, relativamente al concerto che terranno a Dublino, riporta un costo che varia da 60 a 70,85 €.

La scaletta del concerto

Al momento, la scaletta ufficiale non è ancora nota, ma per farvi un’idea di quella che potrebbe essere vi riportiamo quella dell’esibizione dello scorso agosto a Vicenza:

Come Out and Play

All I Want

Want You Bad

Staring at the Sun

Make It All Right

Iron Man / Sweet Child o’ Mine / In the Hall of the Mountain King

Blitzkrieg Bop (Ramones cover)

Light It Up

Original Prankster

Bad Habit (with Olé Olé Olé punk version interlude)

Gotta Get Away (With Drum Solo)

Why Don’t You Get a Job?

(Can’t Get My) Head Around You

Pretty Fly (for a White Guy)

The Kids Aren’t Alright

Encore:

You’re Gonna Go Far, Kid

Self Esteem

