Concerti Marilyn Manson 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Marilyn Manson 2025

Marilyn Manson, conosciuto e apprezzato per le sue performance provocatorie, ha annunciato un tour europeo per il 2025, tournée della quale fa parte anche una sola data italiana, che segna il suo ritorno nel nostro Paese dopo ben sette anni di assenza. Ma non è la sola occasione durante la quale potremo assistere alle sue esibizioni dato che il tour è lungo e le date europee, alcune delle quali a poche ora di aereo dall’Italia, sono relativamente vicine.

Durante lo spettacolo, Manson presenterà il suo dodicesimo album in studio, “One Assassination Under God – Chapter 1”, pubblicato nel 2024, preceduto dall’uscita dei tre singoli “As Sick as the Secrets Within”, “Raise the Red Flag” e “Sacrilegious”. Oltre ai suoi brani più famosi. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulle date.

I concerti di Marilyn Manson nel 2025

Marilyn Manson, vero nome Brian Hugh Warner, è il frontman e unico membro fisso della band omonima, fondata nel 1989. Nel tempo, infatti, la formazione della band è cambiata più volte, l’omonimo cantante è l’unico membro originale rimasto. Curiosità: per chi non lo sapesse già, il suo nome d’arte proviene dalla fusione di quelli dell’attrice Marilyn Monroe e del criminale Charles Manson, a sottolineare la dualità tra glamour e oscurità che contraddistingue la cultura americana. Conosciuto per il suo stile shock rock, Manson ha pubblicato album di successo come “Antichrist Superstar” e “Mechanical Animals”. Oggi è considerato una figura iconica e controversa nella musica heavy metal.

La data italiana, la seconda delle 10 previste per il tour europeo dopo quella di Zurigo, si è svolta l’11 febbraio 2025 all’Alcatraz di Milano. Nel frattempo, l’artista sta continuando ad esibirsi nelle date rimaste. Che sono queste, e che lo vedranno spostarsi tra Germania, Svezia, Inghilterra (tra le altre).

13 febbraio – Monaco @ Zenith

14 febbraio – Brno @ Vodova

16 febbraio – Berlino@ Columbia halle

17 febbraio – Copenhagen @ KB Hall

19 febbraio – Amsterdam@ AFAS Live

21 febbraio – Londra @ Hammersmith Apollo

22 febbraio – Newcastle @O2 City Hall

23 febbraio – Wolverhampton @ Civic Hall

Queste, invece, sono le date del tour statunitense.

2 maggio – Grand Rapids, Michigan @ GLC Live al 20 Monroe

3 maggio – Gary, Indiana @ Hard Rock Live Northern Indiana

4 maggio – Detroit, Michigan @ The Fillmore

6 maggio – Huntington, NY @ The Paramount

7 maggio – Bethlehem, Pennsylvania @ Wind Creek Event Center

9 maggio – Philadelphia, Pennsylvania @ The Met

10 maggio – Boston, Massachusetts @ Citizens House of Blues

12 maggio – Montclair, NJ @ The Wellmont Theater

13 maggio – Baltimora, Maryland @ Pier Six Pavilion

15 maggio – Myrtle Beach, Carolina del Sud @ House of Blues

16 maggio – Charlotte, Carolina del Nord @ The Fillmore

18 maggio – Daytona Beach, Florida @ Welcome To Rockville

20 maggio – Atlanta, Georgia @ Tabernacle

21 maggio – New Orleans, Louisiana @ The Fillmore

24 maggio – Houston, Texas @ Cynthia Woods Mitchell Pavilion

25 maggio – Dallas, Texas @ Dos Equis Pavilion

Dove comprare i biglietti

Potete acquistare i biglietti sulle principali piattaforme specializzate a livello nazionale e internazionale. A seconda della data alla quale volete partecipare. I prezzi variano in base alla location e alla data, nonché al posto prescelto. Tenete d’occhio i canali social dell’artista per restare aggiornati su eventuali variazioni o nuove date.

Scaletta dei concerti di Marilyn Manson

In quanto alla scaletta del tour europeo 2025, questa è quella che l’artista ha eseguito nella data di Zurigo.

Nod If You Understand

Disposable Teens

Angel With the Scabbed Wings

Tourniquet

Meet Me in Purgatory

This Is the New Shit

Death Is Not a Costume

The Nobodies

Raise the Red Flag

Say10

mOBSCENE

Great Big White World

The Dope Show

As Sick as the Secrets Within

Sweet Dreams (Are Made of This)

The Beautiful People

Coma White

Leggi anche:

Foto copertina tratta da Pagina Facebook Marilyn Manson