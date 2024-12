Concerti Mika 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Mika 2025

Mika, uno degli artisti più versatili e amati del panorama musicale internazionale ha annunciato le date dei concerti che, nel 2025, lo vedranno protagonista sui palchi italiani. Il cantante che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo sin dal suo esordio con l’album “Life in Cartoon Motion” nel 2007, è pronto ad esibirsi nella nostra penisola anche se, per assistere ad una delle sue esibizioni dal vivo, dovremo attendere ancora parecchi mesi.

Non è troppo presto, però, per acquistare i biglietti. Chi ha voglia di cantare a squarciagola i suoi più grandi successi (avete presente Grace Kelly e Relax, o Take It Easy, che hanno scalato le classifiche mondiali rendendolo una star?) non dovrebbe perdere tempo, anche perché vanno a ruba. Nel corso di questo articolo vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere in proposito: dalle date dei concerti a dove acquistare i biglietti, fino alla scaletta da imparare a memoria.

Che la carriera di Mika sia in continua evoluzione non è un mistero. Negli anni, ha anche ampliato il suo raggio d’azione, diventando un volto noto della TV grazie al ruolo di giudice in X Factor Italia. Ma se lo apprezzate come cantante, queste sono le date da segnare se volete assistere ad uno dei suoi concerti in Italia, che lo stesso artista, per sua ammissione, ha definito una seconda casa.

“L’Italia per me è […] è un luogo dove la mia musica e la mia anima si incontrano in modo speciale”

19 luglio – Arena Santa Giuliana di Perugia – Umbria Jazz

20 luglio – Laghi di Fusine a Tarvisio – No Borders Music Festival

22 luglio – Castello Carrarese – Este Music Festival (Padova)

24 luglio – Festival Del Vittoriale Tener -A-Mente | Gardone Riviera (BS)

Dove comprare i biglietti

I biglietti per i concerti di Mika sono acquistabili su TicketOne, la piattaforma ufficiale che gestisce la vendita per i suoi spettacoli in Italia. La vendita è iniziata lo scorso 25 novembre. Dato l’enorme interesse per Mika, come anticipato, è consigliabile affrettarsi per non perdere l’occasione di partecipare a uno dei suoi concerti.

E’ possibile che alcuni eventi, facendo parte di un festival (come l’Umbria Jazz, il No Borders Music Festival e l’Este Music Festival) possano offrire biglietti tramite i siti degli stessi. Vi consigliamo di controllare, quindi, anche sulle pagine ufficiali dei vari Festival.

Facciamo una breve panoramica sui prezzi. Per quanto riguarda la data di Perugia queste sono le attuali disponibilità:

Settore I: € 97,75

Settore II: € 86,25

Settore III: € 69,00

Gradinata: € 51,75

Queste quelle della data di Este:

Poltronissima Platinum: € 89,70

Poltronissima Gold: € 74,80

Poltronissima: € 69,00

Poltrona: € 49,50

Poltrona Laterale: € 49,50

Queste quelle della data di Gardone Riviera:

Platea Numerata: € 132,25

Platea Non Numerata: € 89,70

Gradinata Non Numerata: € 89,70

Posti in Piedi: € 57,50

La data di Tarvisio prevede un’unica tipologia di biglietto. Un posto unico al prezzo di € 57,50.

La scaletta

Naturalmente siamo un po’ troppo in anticipo per conoscere la scaletta ufficiale dei concerti che avranno luogo nel corso del 2025. Ma, per farci un’idea, possiamo prendere in considerazione quella del 2024. Attualmente, l’ultimo album (registrato in studio) in ordine cronologico si intitola “Que ta tête fleurisse toujours”, e risale al 2023. Gli altri brani della scaletta dovrebbero comprendere le più famose canzoni tratte dagli altri album dell’artista tratti dagli album “Life in Cartoon Motion”, “The Boy Who Knew Too Much”, “The Origin of Love”, “No Place in Heaven”, “My Name Is Michael Holbrook”.

Bougez

Origin of Love

Talk About You

Lollipop

Feels Like Fire

Underwater

Relax (Take It Easy)

Yo Yo

Big Girl (You Are Beautiful)

Elle me dit

Good Guys

Billy Brown

Popular Song

Grace Kelly

Happy Ending

Love Today

Any Other World

We Are Golden

Foto apertura di Vishnu R Nair via Pexels