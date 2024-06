Concerti Mr.Rain nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Mr.Rain 2024

Mr.Rain, vero nome Mattia Balardi, è pronto per esibirsi in una serie di concerti che, nel corso del 2024, lo vedranno impegnato in un tour che interesserà una serie di città nella nostra Penisola. Rapper e cantautore italiano che ha conquistato il grande pubblico anche grazie a Supereroi, brano che ha eseguito al Festival di Sanremo 2023 e che gli è valso il terzo posto sul podio, Mr.Rain è carico per tornare sui palchi di tutta Italia. Se siete qui, probabilmente è per ottenere tutte le informazioni essenziali che ogni fan dovrebbe conoscere in merito agli eventi dal vivo del proprio artista del cuore. Dalle date dei concerti alle modalità per acquistare i biglietti, fino alla scaletta delle canzoni che accompagneranno ogni serata, continuate a leggere per non arrivare impreparati.

Il cantante sarà impegnato in un tour estivo che avrà inizio a luglio e si concluderà ad agosto, ed in un tour nei palazzetti, con una serie di appuntamenti che copriranno il mese di novembre. Queste le date in programma:

Mr Rain Tour 2024

12 luglio – La Spezia – Piazza Europa

15 luglio – Asti – Piazza Alfieri

18 luglio – Pordenone – Parco San Valentino

26 luglio – Benevento – Arena Musa

31 luglio – Catania – Villa Bellini

03 agosto – Assisi – Rocca Maggiore

05 agosto – Reggio Calabria – Piazza Castello

07 agosto – Barletta – Fossato del Castello

Tour nei palazzetti

09 novembre – Ancona – Palaprometeo

13 novembre – Montichiari – PalaGeorge

15 novembre – Padova – Kioene Arena

28 novembre – Firenze – Mandela Forum

26 novembre – Roma – Palazzo dello Sport

30 novembre – Milano – Mediolanum Forum

Dove comprare i biglietti per i concerti Mr.Rain

I biglietti per i concerti di Mr.Rain sono disponibili sulle maggiori piattaforme di vendita online come TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster. Vi consigliamo di acquistarli in anticipo per garantirvi un posto. Inoltre, controllate i siti ufficiali dell’artista e dei luoghi dei concerti per eventuali prevendite e promozioni esclusive. I prezzi variano sulla base della data e dei posti. Per quanto riguarda il concerto di La Spezia, su Ticketone è attualmente disponibile una sola tipologia, al prezzo di 34,50 €. Stessa cosa vale per date come quella di Catania e di Asti.

Per quanto riguarda il tour nei palazzetti, invece, prendendo in riferimento la data di Milano, potreste scegliere tra:

Parterre in Piedi, al prezzo di € 34,50

Tribuna Parterre Numerata, al costo di € 57,50

I Anello Numerato Tribuna Gold, per € 57,50

I Anello Numerato, al prezzo di € 51,75

II Anello Numerato Centrale, per € 46,00

Sono disponibili anche i Pacchetti VIP, per chi non si accontenta di assistere al concerto come comune spettatore. Il Vip Package Parterre in Piedi prevede un costo di € 120,00 e comprende un biglietto per assistere al concerto, l’ingresso anticipato, la partecipazione alle prove e il Meet&Greet e foto con l’artista

La scaletta dei concerti di Mr.Rain

La scaletta per quanto riguarda gli eventi dal vivo del 2024 dell’artista non è ancora nota, ma potrebbe includere molte delle canzoni proposte durante quelli del 2023. Con, naturalmente, qualche aggiunta e modifica. Specie in seguito all’uscita di “Pianeta di Miller”, il quinto album dell’artista pubblicato il 1º marzo 2024, del quale fa parte, tra gli altri, anche la canzone “Due Altalene” presentata nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo.

9.3

I grandi non piangono mai

Nemico di me stesso / 10

Sincero

Non c’è più musica

A forma di origami

Meteoriti

La storia di Sam

Ops

Fuoriluogo

Crisalidi

Grazie a me

La pioggia prima di cadere

Carillon

Sindrome di Stoccolma / E invece no

Ipernova

Un milione di notti

Aria

Per sempre ci sarò

Non fa per me

Raimbow Soda

La fine del mondo

Fiori di Chernobyl

Ricominciare da me

Supereroi

Photo Credit | Facebook Mr. Rain

