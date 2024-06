Concerti Nicki Minaj nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Nicki Minaj 2024

Dopo ben 9 anni di assenza dai nostri palchi, Nicki Minaj tornerà in Italia per un unico concerto nel 2024. Dopo aver conquistato il pubblico con le sue hit, la regina indiscussa del rap tornerà sul palcoscenico con le sue performance esplosive. Se stavate aspettando da tempo questo momento, adesso avrete la possibilità di vederla esibirsi. Sotto vi diciamo quando, dove e come poter comprare i biglietti e la scaletta della serata, con l’elenco di tutti i brani che l’artista interpreterà dal vivo.

Iniziamo dalla info più importante, la data. Già, perché in Italia, Nicki Minaj non farà un tour. Ha in programma un solo concerto fissato per il 3 luglio 2024 alla Fiera Milano Live di Milano. Questa data si colloca nell’ambito del “Pink Friday 2 World Tour“, il quinto tour musicale della rapper statunitense che è iniziato il primo marzo scorso (non senza qualche intoppo, come l’arresto all’aeroporto di Amsterdam per possesso di droga) e che si concluderà l’11 ottobre. Queste le date successive a quella italiana:

5 luglio 2024 – Ebreichsdorf – Austria

6 luglio 2024 – Dublino – Irlanda

7 luglio 2024 – Bucarest – Romania

12 luglio 2024 – Londra – Regno Unito

13 luglio 2024 – Frauenfeld – Svizzera

14 luglio 2024 – Liegi – Belgio

4 settembre 2024 – Filadelfia – Stati Uniti

6 settembre 2024 – Pittsburgh – Stati Uniti

7 settembre 2024 – New York City – Stati Uniti

9 settembre 2024 – Washington – Stati Uniti

12 settembre 2024 – Buffalo – Stati Uniti

13 settembre 2024 – Cleveland – Stati Uniti

15 settembre 2024 – Birmingham – Stati Uniti

17 settembre 2024 – Dallas – Stati Uniti

18 settembre 2024 – San Antonio – Stati Uniti

21 settembre 2024 – Los Angeles – Stati Uniti

22 settembre 2024 – Inglewood – Stati Uniti

23 settembre 2024 – San Francisco – Stati Uniti

26 settembre 2024 – San Diego – Stati Uniti

28 settembre 2024 – Las Vegas – Stati Uniti

1º ottobre 2024 – Kansas City – Stati Uniti

2 ottobre 2024 – St. Louis – Stati Uniti

4 ottobre 2024 – Jacksonville – Stati Uniti

5 ottobre 2024 – Tampa – Stati Uniti

6 ottobre 2024 – Miami – Stati Uniti

8 ottobre 2024 – Raleigh – Stati Uniti

9 ottobre 2024 – Columbia – Stati Uniti

11 ottobre 2024 – Elmont – Stati Uniti

Dove comprare i biglietti per i concerti di Nicki Minaj

Potete acquistare i biglietti per i concerti di Nicki Minaj su diversi siti online. Le piattaforme principali sono, come sempre, Ticketmaster, Live Nation e Ticketone, oltre i siti ufficiali dei luoghi dei concerti. I prezzi variano in base alla tipologia del biglietto (oltre che alle date). Su Ticketone, al momento, sono disponibili quello PIT ed il posto unico. Il primo, al costo di 126,50€, il secondo a 69. L’apertura dei cancelli è prevista per le 18 del 3 luglio, l’inizio del concerto alle 21 e la fine per la mezzanotte.

La scaletta dei concerti di Nicki Minaj

10 candidature ai Grammy Awards alle spalle, 9 American Music Award portati a casa, 12 BET Awards, 1 BRIT Award, 10 MTV Europe Music Awards, 7 MTV Video Music Awards, 4 Billboard Music Awards conquistati. Nicki Minaj è, ad oggi, la rapper femminile ad aver venduto più dischi in assoluto. Questa è la scaletta del concerto che terrà a Milano.

I’m the Best

Barbie Dangerous

FTCU

Beep Beep

Hard White

Press Play

Win Again

We Go Up

Big Difference

Beez in the Trap

Pink Birthday

Feeling Myself

Favorite

Cowgirl

RNB

High School

Needle

Ganja Burn

Bahm Bahm

Chun-Li

Red Ruby da Sleeze

Forward from Trini

Black Barbies

Barbie World

Roman’s Revenge

Monster

Are You Gone Already (interlude)

Fallin 4 U

Right Thru Me

Save Me

Here I Am

Let Me Calm Down

Nicki Hendrix

Super Freaky Girl

Anaconda

Pink Friday Girls

Super Bass

The Night Is Still Young (interlude)

Moment 4 Life

Starships

Everybody

