Concerti Noemi nel 2024: date, biglietti e scaletta

Concerti Noemi 2024

Noemi, una delle voci più belle e particolari del panorama musicale italiano, è pronta per tornare sul palco con una serie di imperdibili concerti che terrà nel corso dell’estate 2024. Timbro unico e potente presenza scenica: queste sono, tra le altre, le qualità per le quali è tanto amata dal pubblico. Se non volete perdere la possibilità di assistere ad una delle sue performance dal vivo, di seguito vi diamo tutte le info utili affinché ciò non accada. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle date, i biglietti e la scaletta dei suoi spettacoli.

Mancano pochissimi giorni all’inizio della tournée estiva dell’artista: la prima data è in programma il 12 luglio a Firenze. Proseguirà poi fino alla fine di settembre con l’ultimo appuntamento previsto a Ugento, Lecce, il 29 settembre. Questi tutti gli appuntamenti confermati, alcuni dei quali sono ad ingresso gratuito.

12 Luglio 2024 – Firenze – Anfiteatro Delle Cascine

24 Luglio 2024 – Varazze (Sv) – Viale Nazioni Unite

27 Luglio 2024 – Ascea (Sa) – Parco Archeologico Di Velia

28 Luglio 2024 – Piane Di Montegiorgio (Fm) – Square Music Festival

31 Luglio 2024 – Porto Cervo (Ss) – Piazzetta

1 Agosto 2024 – Senorbi (Su) – Piazza Italia

4 Agosto 2024 – San Marco Argentano (Cs) – Piazza Stazione

9 Agosto 2024 – Adrano (Ct) – Piazza Umberto

13 Agosto 2024 – Roseto Capo Spulico (Cs) – Lungomare Degli Achei

15 Agosto 2024 – Tortoreto Lido (Te) – Lungomare Rotonda Carducci

16 Agosto 2024 – Lucera (Fg) – Lucera Music Lights Festival

17 Agosto 2024 – Ischitella (Fg) – Piazza Marchese D’aragona

21 Agosto 2024 – Anagni (Fr) – Piazza Cavour

22 Agosto 2024 – Montesilvano (Pe) – Arena Del Mare

24 Agosto 2024 – Livorno – Terrazza Mascagni

1 Settembre 2024 – Trasacco (Aq) – Piazza Matteotti

9 Settembre 2024 – Cerignola (Fg) – Piazza Duomo

17 Settembre 2024 – San Fratello (Me) – Piazza Convento

20 Settembre 2024 – Monti (Ss) – Spazio G. Mameli

22 Settembre 2024 – Aymavilles (Ao) – Festival Musicastelle Località Ozein

29 Settembre 2024 – Ugento (Le) – Area Mercatale

Dove comprare i biglietti

Come sempre, potete acquistare i biglietti per i concerti di Noemi su piattaforme specializzate come TicketOne, Ticketmaster e VivaTicket. Si tratta di siti affidabili che garantiscono un acquisto sicuro e che offrono – quando previsto – anche la possibilità di scegliere i posti a sedere o di usufruire di pacchetti con particolari vantaggi. Tenete d’occhio il sito ufficiale di Noemi ed i suoi social media per restare informati sui concerti e sulle eventuali variazioni.

Qualche info sui prezzi? Per quanto riguarda la data di Firenze, su Ticketone avete attualmente la possibilità di scegliere tra due categorie di posti:

Primo Settore, al prezzo di 46,00 €

Secondo Settore, al prezzo di 29,90 €

Più scelta è prevista per la data di Livorno:

Poltrona A, al prezzo di 46,00 €

Tribuna NON numerata, al prezzo di 40,25 €

Poltrona B, al prezzo di 28,75 €

Poltrona C, al prezzo di 23,00 €

La scaletta dei concerti di Noemi

Questa la scaletta dei concerti, le canzoni che eseguirà dal vivo durante le serate e che comprendono i suoi più grandi successi oltre a qualche brano meno conosciuto.

Non mancheranno “Sono solo parole”, presentata al Festival di Sanremo 2012; “Vuoto a perdere”, scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, che è stata, tra l’altro, la colonna sonora del film “Femmine contro maschi”; “L’amore si odia”, il celebre duetto con Fiorella Mannoia e “Makumba”, collaborazione con Carl Brave che ha scalato le classifiche italiane.

L’ultimo album di Noemi risale al 2021, si intitola Metamorfosi ed è l’ultimo di 6 registrati in studio.

Non ho bisogno di te

Ti amo non lo so dire

Fammi respirare dai tuoi occhi

Senza lacrime

Bagnati dal sole

Briciole / Loose control

Guardare giù

Big Babol / Don’t start now

Makumba / Hula hop

Il cielo toccherò / Amen / Tutto l’oro del mondo / L’amore eternit

Idealista!

L’amore si odia

Per tutta la vita

Acciaio

Glicine

Se tu fossi qui

Sono solo parole

Albachiara

Vuoto a perdere

Makumba

Non ho bisogno di te

Leggi anche:

Foto di Okan Caliskan da Pixabay