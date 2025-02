Concerti Noemi 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Noemi 2025

Mentre mancano pochi giorni alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, vi annunciamo che Noemi tornerà in tour, nel 2025, con una serie di concerti, pronta a regalare al suo pubblico la grande musica alla quale lo ha abituato nel corso di questi anni. L’artista si prepara ad esibirsi in una tournèe che allieterà con la sua inconfondibile e graffiante voce ed un repertorio ricco di successi. Brani come Glicine, Vuoto a perdere e Makumba, che hanno segnato il suo percorso artistico e potrebbero far parte della scaletta di questo nuovo tour. Insieme ai nuovi brani del nuovo album che, come ha recentemente annunciato, uscirà il 28 febbraio. In questo articolo trovate tutte le informazioni utili sulle date, sui biglietti e sui possibili brani in programma. Vedremo dove si terranno i concerti, come acquistare i biglietti e cosa aspettarsi dallo spettacolo.

Queste sono le date dei concerti di Noemi nel corso del 2025.

Firenze (17 novembre 2025, Teatro Cartiere Carrara)

Torino (19 novembre 2025, Teatro Concordia)

Milano (21 novembre 2025, Teatro Dal Verme)

Padova (26 novembre 2025, Gran Teatro Geox)

Brescia (28 novembre 2025, Teatro Dis_Play)

Assisi (1 dicembre 2025, Teatro Lyrick)

Palermo (4 dicembre 2025, Teatro Golden)

Catania (5 dicembre 2025, Teatro Metropolitan)

Napoli (9 dicembre 2025, Teatro Augusteo)

Bari (11 dicembre 2025, Teatro Team)

Bologna (15 dicembre 2025, Teatro Duse).

Roma (20 dicembre 2025, Palazzo dello Sport)

Dove comprare i biglietti

Per acquistare i biglietti del tour 2025 di Noemi, potete visitare le diverse piattaforme ufficiali di vendita online. Come TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket. Su questi siti potete trovare l’elenco completo delle date dei concerti, le location e le informazioni sui biglietti disponibili. Un consiglio? Verificate la disponibilità dei biglietti e procedete all’acquisto con anticipo, per non perdere la possibilità di assistere alla performance della cantante nella vostra città.

Qualche info sui prezzi?

Per quanto riguarda la data di Padova, attualmente queste sono le disponibilità.

Poltronissima / Intero: 59.00 € + Commissioni

Platea Gold / Intero: 49.00 € + Commissioni

Platea Numerata / Intero: 45.00 € + Commissioni

Poltrona 1° Liv Extra Comfort / Intero: 39.00 € + Commissioni

Poltrona 1° Livello / Intero: 39.00 € + Commissioni

Poltrona 2° Livello / Intero: 35.00 € + Commissioni

Queste, invece, quelle per la data di Roma del 20 dicembre:

Platea Numerata: 58,00 €

Primo Anello Centrale Numerato: 55,00 €

Primo Anello Numerato: 53,00 €

Secondo Anello Centrale Numerato: 53,00 €

Secondo Anello Centrale Numerato Visibilità Limitata: 53,00 €

Secondo Anello Numerato: 49,00 €

Terzo Anello Numerato: 45,00 €

Terzo Anello Laterale Numerato: 39,00 €

Primo e Secondo Anello Laterali Numerati Visibilità Limitata: 35,00 €

Primo e Secondo Anello Laterali Numerati Scarsa Visibilità: 35,00 €

Terzo Anello Laterale Numerato Visibilità Limitata: 35,00 €

Terzo Anello Laterale Numerato Scarsa Visibilità: 35,00 €

La scaletta dei concerti di Noemi

A distanza di così tanti mesi, la scaletta del tour 2025 non è ancora ufficiale, ma possiamo fare delle ipotesi basate sui suoi successi più recenti e sui brani che hanno segnato la sua carriera. È probabile che ne faranno parte alcuni dei suoi pezzi più amati, come Glicine, Vuoto a perdere, Makumba, L’amore si odia, Bagnati dal sole.

Ma sicuramente includerà il pezzo che porterà a Sanremo, che si intitola “Se t’innamori muori” e, magari, qualche singolo tratto dall’album in uscita, che si intitola “Nostalgia”. E che, come la stessa artista ha anticipato, conterrà una cover di Califano con Tony Effe e nuove collaborazioni, sia con Neffa che con Carl Brave. (Che qualcuno di loro salga a sorpresa sul palco?) Non ci resta che attendere.

Nel frattempo, una base dalla quale partire per farsi un’idea di una parte dei brani è la scaletta del 2024.

Non ho bisogno di te

Ti amo non lo so dire

Fammi respirare dai tuoi occhi

Senza lacrime

Bagnati dal sole

Briciole / Loose Control

Guardare giù

Big Babol / Don’t Start Now

Makumba / Hula hop

Il cielo toccherò / Amen / Tutto l’oro del mondo / L’amore eternit

Idealista!

L’amore si odia

Per tutta la vita

Acciaio

Glicine

Se tu fossi qui

Sono solo parole

Albachiara

Vuoto a perdere

Makumba

Non ho bisogno di te

Foto apertura via Noemi Official Facebook