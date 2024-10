Concerto Justin Timberlake 2025: date, biglietti e scaletta

Concerto Justin Timberlake 2025

Justin Timberlake sarà in Italia, nel 2025, con un concerto che fa parte del suo “Forget Tomorrow World Tour”, il settimo da headliner lanciato per promuovere il suo sesto album in studio, Everything I Thought It Was (2024).

Nell’ambito di questa tournèe, che segna il ritorno sulle scene live di Timberlake dopo cinque anni di pausa, il cantante farà tappa anche nella nostra penisola. Se siete curiosi di sapere dove, quando e come acquistare i biglietti per non perdervelo, di seguito vi diamo tutte le info delle quali avete bisogno.

La data del concerto di Justin Timberlake nel 2025

La prima data del “Forget Tomorrow World Tour” si è tenuta il 29 aprile 2024 a Vancouver, in Canada, il tour sta attualmente proseguendo, e si concluderà il 20 luglio 2025 a Parigi, in Francia. Non prima, appunto, di essere passato per l’Italia, dove l’artista sarà presente il 2 giugno 2025 all’Ippodromo Snai San Siro, nel corso degli I-Days.

Ovvero dell’Independent Days Festival, evento musicale nato nel 1999 che si svolge in Italia durante l’estate, inizialmente a Bologna, dal 2018 a Milano. Il tour di Timberlake ha ricevuto, e sta continuando a ricevere, favori da parte della critica.

Dove comprare i biglietti

Per acquistare i biglietti per il concerto di Justin Timberlake durante gli I-days potete visitare le seguenti piattaforme:

TicketOne: il portale ufficiale per la vendita di biglietti per eventi musicali in Italia, di solito uno dei primi ad aprire le vendite.

Live Nation Italia: che spesso si occupa dell’organizzazione dei concerti di grandi artisti internazionali in Italia.

Vivaticket: altra piattaforma affidabile per la vendita di biglietti di concerti ed eventi in Italia.

Ticketmaster: potete trovare i biglietti anche su questo sito, che è partner ufficiale di molti tour mondiali.

Quando acquistarli? Dopo la prevendita iniziata alle 10 del mattino di giovedì 26 settembre scorso (il 25 era destinata solo agli iscritti a My Live Nation), potete attualmente trovarli sulle piattaforme elencate sopra. Il consiglio è quello di procedere con una certa fretta, in quanto tendono ad esaurirsi presto.

In quanto al prezzo, attualmente a disposizione su Ticketmaster potete scegliere tra il posto unico, al costo di 92 euro, o per l’EarlyEntry FastLane Package – Gold Circle, al prezzo di 233,50.

Scaletta del concerto di Justin Timberlake

Al momento la scaletta ufficiale di quello che sarà il concerto italiano non è nota. Quella che segue, però, è la set list del primo concerto del tour tenutosi a Vancouver. Potrebbe essere molto simile se non uguale.