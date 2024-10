Concerti Simply Red 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Simply Red 2025

I Simply Red sono pronti a tornare in Italia con una serie di concerti che avranno luogo nel 2025. La storica band britannica capitanata da Mick Hucknall, torna in tour anche nella nostra penisola per i fan di lunga data (e anche per i nuovi appassionati).

Il gruppo, che vanta alle spalle una lunga carriera – sono prossimi a festeggiare i primi 40 anni dalla nascita della band (trascorsi non senza interruzioni) – ha regalato al mondo successi indimenticabili come “Holding Back the Years”, “If You Don’t Know Me by Now” e “Stars”. Dove e quando vederli? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Nel corso del “40th Anniversary Tour 2025“, annunciato da poco dal gruppo, i Simply Red torneranno in Italia (l’ultima volta risale allo scorso anno) con tre appuntamenti imperdibili. Si tratta di:

Venerdì 7 novembre 2025 – Padova – Kioene Arena

Sabato 8 novembre 2025 – Milano – Unipol Forum

Domenica 9 novembre 2025 – Firenze – Mandela Forum

Dove comprare i biglietti

Come acquistare i biglietti? La prevendita per i titolari di carta Mastercard è iniziata alle 10 di oggi, mercoledì 9 ottobre. Ai possessori della carta spetta la possibilità di acquistare i biglietti in prevendita su Priceless.com.

La vendita generale, invece, inizierà alle ore 10 di venerdì 11 ottobre su Ticket Master, Ticket One e Viva Ticket. Per cui siete perfettamente in tempo per accaparrarvi il biglietto per la data, tra quelle disponibili, che preferite.

In quanto ai prezzi, quelli attualmente disponibili in prevendita per i titolari di Mastercard su Ticketmaster (relativamente alla data di Assago) sono i seguenti.

1 SETTORE NUM / Intero: 103.50 € + Commissioni

1 SETTORE NUM AISLE / Intero: 115.00 € + Commissioni

2 SETTORE NUM / Intero: 92.00 € + Commissioni

2 SETTORE NUM AISLE / Intero: 97.75 € + Commissioni

3 SETTORE NUM / Intero: 80.50 € + Commissioni

4 SETTORE NUM / Intero: 69.00 € + Commissioni

SETTORE NUM AISLE / Intero: 74.75 € + Commissioni

5 SETTORE NUM / Intero: 57.50 € + Commissioni

5 SETTORE NUM AISLE / Intero: 63.25 € + Commissioni

C’è anche la possibilità di acquistare pacchetti speciali quali il Simply Red Front Row Package, che prevede un biglietto riservato premium in prima fila, l’ingresso anticipato, un asciugamano, una borsa, una spilla e biglietto con scatola personalizzata e un laminato e cordino Simply Red al costo di 355.40 € + Commissioni. O il Simply Red VIP Tour Package al costo di 256.40 € + Commissioni. Naturalmente i prezzi variano in base al posto scelto e alla data. Controllate quella di vostro interesse direttamente sul sito.

La scaletta dei concerti dei Simply Red

Naturalmente è troppo presto per conoscere la scaletta ufficiale delle serate: manca più di un anno all’evento e molte cose potrebbero cambiare. Al momento non è stata data alcuna notizia circa prossime uscite, né per quanto riguarda nuovi album, né per ciò che interessa possibili raccolte.

Quello che sappiamo è che il penultimo album, Blue Eyed Soul, risale al 2019 ed è stato anticipato dal singolo “Thinking of You”. L’ultimo, del 2023, si intitola semplicemente Time. Secondo quanto riporta Tg24Sky il frontman del gruppo, Mick Hucknall, ha dichiarato in merito:

“I fan possono aspettarsi di ascoltare tutti i loro brani preferiti dei Simply Red dal 1985 a oggi, e godere di una serata memorabile per celebrare l’incredibile viaggio che abbiamo fatto insieme negli ultimi quattro decenni”.

Se volete farvi un’idea approssimativa, questa è la scaletta del concerto tenuto dalla band nel 2023 a Nichelino:

Better with you

Thrill Me

Fake

Night Nurse

Shades 22

Holding Back the Years

It’s Only Love Doing Its Thing

Your Mirror

Stars

Sunrise

Just Like You

Come to My Aid

Ain’t That a Lot of Love

Fairground

Thinking of You

Something Got Me Started

Money’s Too Tight (To Mention)

Nutbush City Limits

If You Don’t Know Me by Now Leggi anche:

Foto di Apertura Wendy Wei via Pexels