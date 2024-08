Concerti Pinguini Tattici Nucleari nel 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Pinguini Tattici Nucleari 2025

I Pinguini Tattici Nucleari sono pronti a tornare sul palco, nel 2025, con una nuova serie di concerti che, chiunque ne sia fan, non si può proprio perdere. La band, composta da Riccardo Zanotti (voce e chitarra), Nicola Buttafuoco (chitarra), Lorenzo Pasini (chitarra), Simone Pagani (basso), Matteo Locati (batteria) e Elio Biffi (tastiere e fisarmonica), ha annunciato una tournée che attraverserà l’Italia durante il nuovo anno. Con una scaletta ricca di successi e (molto probabilmente) qualche sorpresa. Ecco quando e dove vederli, come comprare i biglietti e la possibile lista dei brani che interpreteranno sul palco durante le serate.

Si intitola “Hello World – Tour Stadi 2025” il nuovo tour nel quale la band sarà impegnata nei prossimi mesi nei principali stadi italiani. Il tutto, dopo il grande successo riportato lo scorso anno, sempre negli stadi, dove ha registrato il tutto sold out e più di un milione di biglietti venduti.

Nove sono le date già annunciate:

07 Giugno 2025 – Rcf Arena (Campovolo) – Reggio Emilia

10 Giugno 2025 – Stadio San Siro – Milano

11 Giugno 2025 – Stadio San Siro – Milano

14 Giugno 2025 – Arena Della Marca – Treviso

17 Giugno 2025 – Stadio Olimpico Grande Torino – Torino

21 Giugno 2025 – Stadio Del Conero – Ancona

25 Giugno 2025 – Visarno Arena – Firenze

28 Giugno 2025 – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

04 Luglio 2025 – Stadio Olimpico – Roma

Dove comprare i biglietti e prezzi

I biglietti per l'”Hello World – Tour Stadi 2025″ sono già disponibili sulle principali piattaforme dedicate alla vendita dei biglietti online, come TicketOne e Vivaticket, oltre che presso le rivendite autorizzate. Potete trovarli, come riportato nella bio del profilo Instagram ufficiale della band, anche sul sito magellanoconcerti.it. Tenete d’occhio le eventuali altre date ufficiali che potrebbero venire aggiunte nel corso dei prossimi mesi, sia sui loro canali social che sul sito ufficiale. Per quanto riguarda i prezzi, questi variano a seconda della città, dello stadio e della tipologia di posto scelto.

In quanto alla data di Campovolo, questi sono quelli attualmente disponibili:

RED ZONE: 79,00 €

YELLOW ZONE: 79,00 €

ORANGE ZONE: 69,00 €

BLUE ZONE: 49,00 €

GREEN ZONE: 49,00 €

Se volete vederli a Torino, queste sono le info sui prezzi di questa data:

Tribuna Ovest Cat 1: 79,00 €

Tribuna Ovest Cat 2: 75,00 €

Distinti Est Cat 1: 75,00 €

Distinti Est Cat 2: 69,00 €

Curva Nord e Maratona Cat 1: 49,00 €

Prato: 49,00 €

Curva Nord e Maratona Cat 2: 39,00 €

Per quanto riguarda, invece, la data di Napoli, queste le disponibilità attuali:

Prato: 49,00 €

Tribuna Posillipo Cat 1: 79,00 €

Tribuna Posillipo Cat 2: 75,00 €

Tribuna Posillipo Cat 3: 69,00 €

Distinti Cat 1: 75,00 €

Distinti Cat 2: 69,00 €

Distinti Cat 3: 65,00 €

Distinti Cat 4: 59,00 €

Tribuna Ospiti Numerata: 39,00 €

Curva Non Numerata: 39,00 €

L’unico consiglio che sentiamo di darvi è quello di acquistarli il prima possibile per assicurarvi sia i posti migliori che per evitare di rimanere “a secco”.

La scaletta dei concerti

L”Hello World – Tour Stadi 2025″ sarà caratterizzato da una scaletta ricca di successi storici come “Ridere” e “Giovani Wannabe”, ma anche di nuovi brani, frutto dell’evoluzione artistica della band. Già perché, come annunciato dalla band in un post su Instagram dello scorso maggio: “A San Siro l’anno prossimo ci sarà anche nuova musica, oltre a quella di sempre, e ci stiamo lavorando anche in questi giorni.”

Al momento, questa è la loro discografia completa:

Il re è nudo (2014)

Diamo un calcio all’aldilà (2015)

Gioventù brucata (2017)

Fuori dall’hype (2019)

Ahia! (2020)

Fake News (2022)

Nel frattempo, sulla base delle esibizioni dello scorso anno, una possibile scaletta potrebbe essere questa (alla quale, naturalmente, si andranno ad aggiungere gli eventuali nuovi singoli che usciranno da qui al prossimo giugno e, magari, qualche collaborazione o qualche nuovo medley).

Intro

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Medley: Scooby Doo / L’ultima volta / Verdura / Gioventù brucata (Dj set)

Fede

Ridere

Rubami la notte

Encore: Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello bianco

Fuori dall’hype

Foto Apertura di Melissa Askew su Unsplash