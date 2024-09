Concerti Iron Maiden nel 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Iron Maiden 2025

Gli Iron Maiden torneranno sul palco nel 2025 con una serie di concerti facenti capo ad un nuovo tour che promette di essere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Sono anni che la band britannica guidata da Bruce Dickinson, non smette di stupire i suoi fan, ed anche le prossime esibizioni non dovrebbero essere da meno: potenti e spettacolari. L’ultima della band nella nostra penisola risale al 2023, quando è salita sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro per il Future Past Tour. Il tour del 2025 includerà tappe nelle principali città europee e mondiali: di seguito tutte le informazioni utili su date, biglietti, e la scaletta attesa per gli show.

La formazione della band comprende, oltre a Steve Harris, il cantante Bruce Dickinson, i chitarristi Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers, e il batterista Nicko McBrain. Il loro successo è esploso negli anni ’80 con album quali The Number of the Beast (1982) e Powerslave (1984), che li hanno consacrati a livello internazionale.

Bene, quali sono le date dei concerti del gruppo fondato a Londra nel lontano 1975 dal bassista e principale compositore Steve Harris, e che ha praticamente rivoluzionato l’heavy metal?

L’unica data italiana cadrà domenica 13 luglio 2025: la location sarà lo Stadio Euganeo di Padova. Special guest della data saranno gli Avatar, metal band svedese guidata dal frontman Johannes Eckerström. Il concerto farà parte del “Run For Your Lives World Tour”, tour importante in quanto ricorre nell’anno in cui si celebrano i 50 anni dalla formazione della band.

Dove comprare i biglietti

Le prevendite dei biglietti per i concerti degli Iron Maiden saranno riservate agli iscritti al Fan Club ufficiale della band a partire dalle ore 10:00 del 24 settembre 2024, fino alle ore 9:00 del 26 settembre 2024. Per i fan non iscritti al club, ci sarà un’ulteriore opportunità di acquistarli, sempre in prevendita, attraverso il sito Metalitalia, dalle ore 10:00 del 25 settembre fino alle ore 9:00 del 26 settembre 2024, senza la necessità di registrarsi.

La vendita generale sarà aperta a tutti dalle ore 10:00 del 26 settembre 2024 su piattaforme come MC2Live.it, TicketOne e Vivaticket, oltre che presso i negozi fisici autorizzati. Un consiglio spassionato: acquistateli il prima possibile, perché la domanda é l’elevata e il rischio di restare senza, anche a distanza di così tanto tempo, è concreto.

La scaletta dei concerti

Gli Iron Maiden sono conosciuti per le loro spettacolari esibizioni dal vivo, con scenografie super elaborate e la presenza della loro mascotte Eddie (che, oltre a comparire sulle copertine dei loro album, è parte integrante delle loro esibizioni dal vivo, durante le quali compare sul palco in forme gigantesche e animate e interagisce con i membri della band).

La scaletta dei concerti del 2025 racchiuderà brani estrapolati dai primi nove album della band, da Iron Maiden a Fear of the Dark. Al momento, però, non è ancora stata svelata, per cui una possibile set list, con le dovute modifiche che verranno sicuramente apportate da qui al 2025, è questa:

Caught Somewhere in Time

Stranger in a Strange Land

The Writing on the Wall

Days of Future Past

The Time Machine

The Prisoner

Death of the Celts

Can I Play With Madness

Heaven Can Wait

Alexander the Great

Fear of the Dark

Iron Maiden

Hell on Earth

The Trooper

Wasted Years

