Concerti Skunk Anansie 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Skunk Anansie 2025

Dopo aver registrato il tutto esaurito per la data del 7 marzo all’Alcatraz di Milano, gli Skunk Anansie hanno annunciato le date del loro tour italiano estivo: ben sette concerti, in programma nel mese di luglio 2025. La band britannica, capitanata dall’iconica Skin, si esibirà con una scaletta che spazierà dai più grandi successi ai brani tratti dall’ultimo album Anarchytecture, pubblicato nel 2016. A celebrare una carriera di oltre due decenni nel panorama del rock internazionale. Vediamo quali sono le date del tour, dove e come comprare i biglietti e i brani che dovrebbero interpretare sul palco.

Queste le date del tour estivo, ovvero l’European Tour 2025:

5 Luglio 2025 – BCT Music Festival, Musa Arena Benevento

6 Luglio 2025 – Senigallia Festival, Piazza Garibaldi Senigallia (AN)

8 Luglio 2025 – Roma Summer Fest, Auditorium Parco Musica Ennio Morricone Cavea Roma

9 Luglio 2025 – Sequoie Music Park, Parco Delle Caserme Rosse Bologna

11 Luglio 2025 – Marostica Summer Festival Volksbank, Piazza Castello Marostica (VI)

12 Luglio 2025 – Villa Bertelli Live, Villa Bertelli Forte dei Marmi (LU)

13 Luglio 2025 – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte Brescia

Dove comprare i biglietti

Mentre, come anticipato, i biglietti per i concerti per l’evento del 7 marzo all’Alcatraz di Milano sono esaurit, per le date estive è possibile acquistare i biglietti tramite le diverse piattaforme specializzate online come TicketOne, Ticketmaster e Ciaotickets.

I prezzi dei biglietti variano a seconda della data e della tipologia di posto. Ad esempio, a Roma partono da €46,00; a Marostica vanno da €43,70 a €49,50. A Forte dei Marmi, il parterre Early Entry avrà un costo di €55,00. Il consiglio è quello di acquistarli il prima possibile per non perdere l’occasione di vedere la band dal vivo dato che il rischio di ulteriori sold out è abbastanza elevato.

La scaletta dei concerti

Se la scaletta ufficiale non è ancora nota, potrebbe essere simile a questa, che risale ad un’esibizione del maggio 2022.

Yes It’s Fucking Political

And Here I Stand

Because of You

I Can Dream

Weak As I Am

Twisted (Everyday Hurts)

My Ugly Boy

Can’t Take You Anywhere

Love Someone Else

I Believed in You

God Loves Only You

Hedonism (Just Because You Feel Good)

Without You

This Means War

Intellectualise My Blackness

Tear the Place Up

Charlie Big Potato

Piggy

Secretly / Highway to Hell

The Skank Heads (Get Off Me) / Little Baby Swastikkka

Del resto, in base alla discografia della band, che è la seguente

1995 – Paranoid & Sunburnt

1996 – Stoosh

1999 – Post Orgasmic Chill

2010 – Wonderlustre

2012 – Black Traffic

2016 – Anarchytecture

l’ultimo album pubblicato risale al 2016 e, a meno che da qui a luglio non escano album, singoli o collaborazioni, la lista dei brani – magari non l’ordine – potrebbe effettivamente essere questa.

I più grandi successi della band

Gli Skunk Anansie si sono formati a Londra nel 1994, guidati dall’inconfondibile voce e dal carisma di Skin (Deborah Anne Dyer). Il debutto con l’album Paranoid & Sunburnt (1995) ha lanciato alcuni dei loro brani di successo, come Weak e Charity. Seguiti poi da Hedonism (Just Because You Feel Good) e Brazen (Weep), tratti dal secondo album Stoosh (1996), che li hanno consacrati sulla scena internazionale.

Con Post Orgasmic Chill (1999), hanno raggiunto il culmine del loro successo commerciale, grazie a hit come Secretly e Charlie Big Potato. Dopo una pausa nel 2001, la band è tornata nel 2009. La formazione attuale comprende Skin (voce, chitarra), Ace (chitarra, cori), Cass Lewis (basso, voce), Mark Richardson (batteria).

Una curiosità sull’origine del loro nome: Skunk Anansie è stato ispirato dai racconti popolari Akan su Anansi, (l’Uomo Ragno del Ghana), ma proviene direttamente anche da un cartone animato che Skin guardava da bambina.

Foto di Skunk Anansie via Facebook