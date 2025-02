Concerti Sophie Ellis-Bextor 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Sophie Ellis-Bextor 2025

Grande notizia per i fan italiani di Sophie Ellis-Bextor: la regina del dance-pop farà tappa al Fabrique di Milano per un concerto imperdibile nel corso di quest’anno (trovate data, come acquistare i biglietti e la possibile scaletta nel corso di questo articolo). Prima, però, non possiamo non fare un cenno alla sua carriera, più che ventennale, scandita dallo stile unico della cantante, che mescola pop elegante e sonorità dance. Dopo aver debuttato come voce della band indie theaudience, ha ottenuto ampi riconoscimenti dalla critica mentre costruiva la sua carriera. L’artista ha collezionato cinque album nella top 10 britannica e otto singoli che hanno raggiunto la stessa posizione.

Tra i suoi brani più famosi ci sono Murder on the Dancefloor (che ha recentemente vissuto un’inaspettata seconda giovinezza grazie al suo utilizzo nella scena finale del discusso film Saltburn), Take Me Home, Get Over You e Heartbreak (Make Me a Dancer), diventati veri e propri inni da pista. Adesso è pronta a tornare nella nostra penisola. Ecco tutto quello che dovete sapere a riguardo.

Il 25 ottobre 2024, Sophie è tornata con un nuovo singolo, Freedom of the Night, dalle atmosfere disco-pop che l’hanno resa tanto celebre. Che eseguirà quasi sicuramente durante la sua unica data italiana, il 22 settembre 2025, al Fabrique di Milano. Tornerà in Italia dopo più di un anno. La sua ultima esibizione risale al 19 marzo scorso, quando ha riempito i Magazzini Generali di Milano con la sua musica. Queste le altre date del suo tour.

21 mag 2025 – 3Olympia Theatre – Dublino, Irlanda

22 mag 2025 – 3Olympia Theatre – Dublino, Irlanda

24 mag 2025 – SEC Armadillo – Glasgow, Regno Unito

25 mag 2025 – O2 City Hall Newcastle – Newcastle upon Tyne, Regno Unito

26 mag 2025 -York Barbican – York, Regno Unito

28 mag 2025 – Theatre Royal & Royal Concert Hall – Nottingham, Regno Unito

29 mag 2025 – Royal Liverpool Philharmonic – Liverpool, Regno Unito

31 mag 2025 – O2 Apollo Manchester – Manchester, Regno Unito

01 giu 2025 – Wales Millennium Centre – Cardiff, Regno Unito

02 giu 2025 – Symphony Hall – Birmingham, Regno Unito

04 giu 2025 – Brighton Dome – Brighton, Regno Unito

05 giu 2025 – Bournemouth International Centre – Bournemouth, Regno Unito

07 giu 2025 – New Theatre – Oxford, Regno Unito

08 giu 2025 – Bristol Beacon – Bristol, Regno Unito

09 giu 2025 – Theatre Royal Plymouth – Plymouth, Regno Unito

11 giu 2025 – Sheffield City Hall – Sheffield, Regno Unito

12 giu 2025 – Royal Albert Hall – London, Regno Unito

28 giu 2025 – Spoorpark LIVE – Tilburg, Olanda

17 lug 2025 – Festival Big Top – Gaillimh, Irlanda

19 lug 2025 – Newbury Racecourse – Newbury, Regno Unito

20 lug 2025 – Wollaton Hall, Gardens and Deer Park – Nottingham, Regno Unito

21 ago 2025 – Powderham Castle – Exeter, Regno Unito

Dove comprare i biglietti

I biglietti saranno disponibili sui circuiti Ticketmaster a partire dalle ore 10:00 di venerdì 21 febbraio, quindi segnatevi la data per non perdervi l’occasione di vederla dal vivo! Per conoscere i prezzi si dovrà attendere l’inizio della vendita online. I costi comunque varieranno sia in base alla città che al posto ed alla sua tipologia.

La scaletta dei concerti di Sophie Ellis-Bextor

Al momento, non è ancora disponibile una scaletta ufficiale dei concerti del 2025. Tuttavia, possiamo farci un’idea dei brani che potrebbe eseguire basandoci sulle sue recenti esibizioni. Durante il suo ultimo concerto a Basilea, Svizzera, Sophie ha presentato la seguente setlist:

Crying at the Discotheque (cover degli Alcazar)

Take Me Home (cover di Cher)

Music Gets the Best of Me

Hypnotized

Young Blood

Ready for Your Love

Get Over You

Medley: Lady (Hear Me Tonight) / Groovejet (If This Ain’t Love) / Can’t Fight This Feeling / Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

Freedom of the Night (debutto live)

Not Giving Up on Love

Like a Prayer (cover di Madonna)

Heartbreak (Make Me a Dancer)

È probabile che nei concerti del 2025 Sophie includerà sia i suoi successi più amati che le nuove tracce, come il singolo “Freedom of the Night”.

