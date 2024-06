Concerti Sum41 e Avril Lavigne nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Sum41 e Avril Lavigne 2024

I Sum 41 e Avril Lavigne saranno in Italia per una data imperdibile: l’unico concerto nella nostra penisola del 2024. Come molti altri artisti internazionali, ad iniziare dai Green Day, saliranno sul palco degli I-Days Milano, l’Independent Days Festival nato nel 1999. La superstar mondiale ha da poco annunciato l’uscita del suo nuovo album, prevista il 21 giugno prossimo, “Avril Lavigne – Greatest Hits”, una raccolta di 20 tra i suoi più grandi successi che sono stati scelti dai fans. Come fare per accaparrarsi i biglietti, qual è la data dell’esibizione e quale la possibile scaletta ve lo diciamo sotto.

La data dei concerti dei Sum41 ed Avril Lavigne, come anticipato, è solo una. Si tratta del 9 luglio a Milano, presso l’Ippodromo SNAI. Sarà una delle ultime occasioni, tra l’altro, per vedere esibirsi la band composta da Deryck Whibley, Dave Baksh, Tom Thacker, Cone McCaslin e Frank Zummo, dato che ha da poco comunicato il proprio scioglimento. Dopo aver pubblicato il loro ultimo album, che si intitola “Heaven :x: Hell” saranno impegnati in un tour internazionale: il 30 gennaio 2025 termineranno ufficialmente le esibizioni come gruppo.

Ad aprire il doppio show sarà, però, un’altra band. Si tratta dei Simple Plan, gruppo pop punk franco-canadese composto da Pierre Bouvier alla voce e al basso, Jeff Stinco, chitarra solista, Sébastien Lefebvre, chitarra ritmica e Chuck Comeau, alla batteria e percussioni. Avril Lavigne ha invece ricominciato a pubblicare i suoi album regolarmente a partire dal 2019 a causa di un problema di salute, la malattia di Lyme, che le ha provocato non pochi disturbi.

Le tipologie ed i prezzi dei biglietti, che attualmente sono sold out, sono le seguenti:

PIT / Intero 80.50 € + Commissioni

Posto Unico / Intero 57.50 € + Commissioni

VIP Pack 1 – Super PIT / Intero, che include 1 biglietto PIT con accesso ad area riservata vicino al palco “SUPER PIT”, 1 Voucher da 30,00 € da spendere nei punti merchandising ufficiali del festival, l’Open bar, 1 Pass ricordo laminato, la toilettes riservata agli acquirenti del pacchetto e l’ingresso dedicato al prezzo di 330.50 € + Commissioni

VIP Pack 2 – Early Entrance / Intero, che oltre le voci precedenti include anche l’ingresso anticipato e 1 Free drink al prezzo di 180.50 € + Commissioni.

In quanto alla scaletta, non è ancora certa. Ma tutto fa pensare che i Sum41 eseguiranno, proprio per celebrare i loro 27 anni di carriera, alcuni tra i loro più famosi brani. Come ad esempio “Fat Lip”, “Still Waiting”, “In Too Deep” e “The Hell Song”. Anche Avril Lavigne, che di anni di carriera ne festeggia ben 20, presumibilmente non farà mancare hit di successo come “Complicated”, “Sk8er Boi”,”I’m With You”, “My Happy Ending”, “Girlfriend”, “What The Hell” e “Here’s to Never Growing Up”.

Per farci un’idea, possiamo prendere in considerazione la scaletta del concerto che Avril ha tenuto a Milano lo scorso anno. Così composta.

Bad Reputation (Joan Jett song)

Bite Me

What the Hell

Here’s to Never Growing Up

Complicated

When You’re Gone

Wish You Were Here

My Happy Ending

I’m a Mess

All the Small Things (blink‐182 cover)

Hello Kitty

Love Sux

Girlfriend

Love It When You Hate Me

Sk8er Boi

Head Above Water

Avalanche

I’m With You

Questa, invece, la scaletta del concerto che i Sum41 hanno tenuto lo scorso anno a Jesolo.

Motivation

The Hell Song

Over My Head (Better Off Dead)

We’re All to Blame

Summer

Underclass Hero

Walking Disaster

With Me

In Too Deep

Makes No Difference

Pieces

We Will Rock You (Queen cover)

Fat Lip

Still Waiting

Machine Gun

Leggi anche: