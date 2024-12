Concerti Nino d'Angelo 2024: date, biglietti e scaletta

Concerti Nino d’Angelo 2024

Nino D’Angelo torna in concerto con il suo nuovo tour che si chiama “I miei meravigliosi anni ‘80… e non solo”. Dopo il progetto “Il poeta che non sa parlare”, che include un libro e un album, e che viene dopo il successo del tour 2022 e la collaborazione con Gigi D’Alessio. L’artista partenopeo, cantautore, attore e musicista conosciuto principalmente per la sua carriera musicale, nel corso della sua carriera ha fatto propri diversi stili, passando dalla musica popolare napoletana alla musica leggera italiana.

Dopo il grande successo conseguito negli anni ’80, la sua fama non si è mai arrestata. Tra i suoi brani più famosi ci sono “Nu jeans e ‘na maglietta” e “Vai”. Attualmente si prepara (anzi, ha già iniziato) ad emozionare i suoi fans con nuove date. I biglietti sono già disponibili, di seguito vi forniamo tutte le indicazioni necessarie per assistere alle sue esibizioni dal vivo da qui a fine anno.

Dopo essersi esibito il 30 novembre ed il primo dicembre a Bari, presso il Palaflorio della città registrando il sold out, queste sono le date dei concerti dell’artista rimaste:

05 dicembre 2024 – Assago – Unipol Forum

07-08 dicembre 2024 – Eboli – Palasele

Se volete portarvi avanti, e se avete la possibilità di spostarvi, queste sono le date del 2025, sparse tra Svizzera, Germania e Belgio.

26 Aprile 2025 – SVIZZERA – Zurigo – The hall zurigo

27 Aprile 2025 – SVIZZERA – Locarno – Palazzetto Fevi Locarno

4 Ottobre 2025 – GERMANIA – Berlino – Admiralspalast

5 Ottobre 2025 – GERMANIA – Hannover – Kuppelsaal Hannover

17 Ottobre 2025 – GERMANIA – Mannheim – Rosengarten Mannheim

18 Ottobre 2025 – GERMANIA – Duisburg – Mercatorhalle Buisburg

19 Ottobre 2025 – BELGIO – Bruxelles

Dove comprare i biglietti

I biglietti per i concerti di Nino D’Angelo sono disponibili su diverse piattaforme online. È possibile acquistarli su vari siti ufficiali come Ticketone, dove vengono messe in vendita tutte le date del tour. Altri rivenditori autorizzati sono Vivo Concerti e Ticketmaster, dove potete trovare una sezione dedicata agli eventi di Nino D’Angelo.

I prezzi delle date di Eboli del 7 e 8 dicembre sono i seguenti:

Platea A Numerata: 86,25 €

Platea B Numerata: 69,00 €

Platea C Numerata: 57,50 €

Tribuna Gold Numerata: 57,50 €

Tribuna Gold Numerata – Cat 2: 46,00 €

Tribuna Est e Ovest 1 Settore Num.: 69,00 €

Tribuna Est e Ovest 2 Settore Num.: 57,50 €

Tribuna Est e Ovest 3 Settore Num.: 46,00 €

Gradinata Non Numerata: 41,40 €

La scaletta dei concerti

Se non identica, questa è una scaletta molto probabile di quella che potrebbe essere quella eseguita durante gli ultimi concerti di D’Angelo del 2024: include i suoi più grandi successi insieme a qualche brano più recente.

Batticuore

Fotoromanzo

Vedrai

Campiò

Dint’ ‘e mane

Via Torino, 3

P’e mme, tu si

Mio caro pubblico

Che si pe mme

Canzone mia

Notte in bianco

Fantasia

Cenere d’amore

Amore e pensiero

Mente-cuore

Pe’ te conquistà

Maledetto treno

‘Na muntagna ‘e poesie

Chesta sera

Il letto degli amanti

Io moro pe tte

Io vivo

Caldo D’Inverno

E’ Bello

Si ce staie tu

Stupida avventura

Per sempre tua sarò

Chiara

Nun tengo o coraggio

L’ammiratrice

Senza giacca e cravatta

Cantautore

‘O pate

‘Nu jeans e ‘na maglietta

Sott ‘e Stelle

Sogno d’estate

Ciao amore

Fra 50 anni

‘A discoteca

Ragazzina Rock

Popcorn E Patatine

A mare

Napoli

Un ragazzo, una ragazza

Vai

Marì ft Marco Mengoni

Due vite ft Marco Mengoni

Il Cammino Dell’Amore

