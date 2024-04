Concerti Ultimo nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Ultimo nel 2024

Mentre annuncia, a sorpresa, il suo nuovo disco che uscirà il prossimo 17 maggio, dopo il trionfale tour estivo che lo ha visto protagonista nel corso del 2023 con un record di presenze, Ultimo si appresta a partire con quello che lo vedrà impegnato la prossima estate. Si chiama “Stadi 2024, La favola continua” e toccherà, come facilmente deducibile dal titolo, i più prestigiosi stadi italiani. I biglietti sono già disponibili da mesi con alcune date sold out. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sugli appuntamenti in programma, sulla possibile scaletta e su come fare per accaparrarsi la possibilità di essere presente e cantare a squarciagola i suoi più grandi successi.

La tournée durerà poco più di un mese: avrà inizio il 02 giugno per concludersi, poi, il 6 luglio. Le date previste nel momento in cui scriviamo si sono arricchite, nel corso degli ultimi mesi, di almeno 4 nuovi appuntamenti. Quello del 24 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, che va a sommarsi al 22, data completa fin da subito, e al 23. Quello del 2 giugno a Trieste e quello del 9 a Napoli. Insieme alla data del 16 giugno di Torino. Segnatevi quanto segue:

2 giugno 2024 – Trieste, Stadio Nereo Rocco

8 giugno 2024 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

9 giugno 2024 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 – Torino, Stadio Olimpico

16 giugno 2024 – Torino, Stadio Olimpico

22 giugno 2024 – Roma, Stadio Olimpico

23 giugno 2024 – Roma, Stadio Olimpico

24 giugno 2024 – Roma, Stadio Olimpico

28 giugno 2024 – Messina, Stadio San Filippo

6 luglio 2024 – Padova, Stadio Euganeo

Concerti di Ultimo nel 2024: biglietti

I biglietti, come sempre, sono facilmente acquistabili online. Uno dei siti più affidabili resta Ticketone.it. Qui, purtroppo, scoprirete che le date dell’8 giugno a Napoli, del 15 a Torino, del 22 e 23 a Roma e del 6 luglio a Padova, sono già sold out. Se non volete perdervi l’occasione di vedere esibire Ultimo dal vivo dovrete ripiegare su una di quelle rimaste. I prezzi dei biglietti, prendendo in considerazione la data di Trieste, ovvero la prima in programma, sono: 53 € per il prato; 86,5€ per la Tribuna Pasinati Gold Numerata; 80,50 € per la Tribuna Colaussi Gold Numerata; 74,75 per un posto nella Tribuna Pasinati Numerata ed ancora 69 per la Tribuna Colaussi Numerata e 57,50 per la Curva Furlan Bassa Numerata. 46 €, ovvero il prezzo più basso per questo concerto, qualora vi “accontentiate” della Curva Furlan Alta Numerata. Vi ricordiamo che c’è un limite di acquisto dei biglietti per cliente, che è pari a 4. E che è possibile effettuare il cambio nominativo fino alle ore 23.59 del giorno precedente a quello del concerto.

La scaletta

In quanto alla scaletta non c’è ancora la sicurezza assoluta ma, molto probabilmente, i brani proposti durante le serate potrebbero essere simili a quelli del tour estivo del 2023. Con sicuramente l’aggiunta di alcune delle canzoni del nuovo album, non ancora uscito, che si intitola “Altrove”. E che andrebbero a sommarsi a:

Sono pazzo di te

Ovunque tu sia

Ti va di stare bene

Sabbia

Nuvole in testa

L’unica forza che ho

Piccola stella

Poesia senza veli

Vivo per vivere

Sora rosa (con Antonello Venditti)

Il ballo delle incertezze

Amati sempre

Medley: La stella più fragile dell’universo, Tu, Cascare nei tuoi occhi, Peter Pan, Farfalla bianca, Chiave, Buongiorno vita

Ipocondria

Canzone stupida

Colpa delle favole

Sul finale

Medley: Quel filo che ci unisce, Tutto questo sei tu

Medley: Quel filo che ci unisce, Tutto questo sei tu I tuoi particolari

Supereroi

Medley piano e voce: Alba, Amare, L’eleganza delle stelle, Solo, Giusy, Rondini al guinzaglio

Vieni nel mio cuore

Ti dedico il silenzio

Pianeti

Fateme cantà

22 settembre

Sogni appes

Bene, ora che avete tutte le info delle quali avevate bisogno, non perdete tempo: se volete assistere ad uno dei prossimi concerti di Ultimo dovrete sbrigarvi prima che anche le date rimaste si esauriscano.

Photo Credit | Facebook Ultimo

Leggi anche: