Concerti Umberto Tozzi nel 2024: date, biglietti e scaletta

Umberto Tozzi è già alle prese con l’ultimo tour della sua carriera, una serie di concerti che lo vedranno impegnato nel corso del 2024 e di parte del 2025. Perché sì, l’artista, dopo ben 50 anni di carriera, ha deciso di dare l’addio alla scena musicale “L’Ultima notte rosa, The Final Tour“, è il nome della tournèe che lo vedrà viaggiare attraverso 3 continenti. Anche nella nostra penisola, naturalmente, le date non saranno poche. Con due in particolare, in gran stile e in due delle location italiane più suggestive. Una nel Lazio, l’altra in Veneto. Continuate a leggere per le info sui biglietti e sulla scaletta.

Queste le date de “L’Ultima notte rosa, The Final Tour” che, come potete leggere sotto, oltre l’Europa toccherà anche gli Stati Uniti d’America e l’Australia.

Date 2024

17 maggio 2024 – Malta, Ghaxaq Grounds, Summer Lust Festival

29 maggio 2024 – Romania, Bucharest, Sala Palatului

20 giugno 2024 – Italia, Roma, Terme di Caracalla

5 luglio 2024– Italia, Mantova, Piazza Sordello – NUOVA DATA

7 luglio 2024 – Italia, Venezia,Piazza San Marco

9 luglio 2024 – Francia, Le Lavandou, Grande Plage du Lavandou

12 luglio 2024 – Italia, Cattolica (RN), Arena Della Regina

15 luglio 2024 – Italia, Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima

17 luglio 2024 – Italia, Piacenza, Palazzo Farnese

18 luglio 2024 – Italia, Varese, Giardini Estensi

21 luglio 2024 – Germania, Regensburg, Thurn und Taxis Palace, Schlossfestspiele

25 luglio 2024 – Italia, Palmanova (UD), Piazza Grande

28 luglio 2024 – Bulgaria, Plovdiv, Ancient Theatre

2 agosto 2024 – Francia, Chamonix, L’Index en Fête

6 agosto 2024 – Italia, Roccella Ionica (RC), Teatro Al Castello

8 agosto 2024 – Italia, San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

11 agosto 2024 – Italia, Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

12 agosto 2024 – Italia, Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli

18 agosto 2024 – Germania, Ulm, Klosterhof Wiblingen

20 agosto 2024 – Italia, Milazzo (ME), Castello di Milazzo – NUOVA DATA

22 agosto 2024 – Italia, Catania,Villa Bellini

23 agosto 2024– Italia, Palermo, Teatro di Verdura

25 agosto 2024– Italia, Cirò Marina (KR), Mercati Saraceni, Krimi Sound

28 agosto 2024 – Italia, Macerata, Sferisterio

31 agosto 2024 – Croazia, Montraker Vrsar Query, Summer Festival

1° settembre 2024 – Croazia, Opatija, Summer Stage

4 settembre 2024 – Italia, Vicenza, Piazza dei Signori, Vincenza in Festival

8 settembre – Italia, Brescia, Piazza Della Loggia, Brescia Summer Music

13 settembre 2024 – Italia, Caserta, Reggia di Caserta,Piazza Carlo di Borbone

5 ottobre 2024 – Italia, Milano, Forum

12 ottobre 2024– Italia, Torino, InAlpi Arena

14 ottobre 2024– Italia, Milano, Forum – NUOVA DATA

18 ottobre 2024– Italia, Firenze, Nelson Mandela Forum – NUOVA DATA

19 ottobre 2024– Italia, Bologna, Unipol Arena – NUOVA DATA

Date 2025

19 gennaio 2025 – Germania, Dusseldorf, Mitsubishi Electric Halle

20 gennaio 2025 – Germania, Munich, Deutsches Theater

21 gennaio 2025 – Germania, Stuttgart, Liederhalle, BeethovenSaal

23 gennaio 2025 – Germania, Freiburg,Konzerthaus

25 gennaio 2025 – Svizzera, Lugano, Teatro LAC

16 febbraio 2025 – Austria, Bregenz, Festspielhaus

19 febbraio 2025 – Germania, Frankfurt, Alter Oper

22 febbraio 2025 – Belgio, Bruxelles, Foret National

24 febbraio 2025 – Austria, Vienna, Wiener Konzerthaus

20 marzo 2025 – Canada, Vancouver

22 marzo 2025 – Canada, Montreal

23 marzo 2025 – Canada, Toronto,Rama Theater

25 marzo 2025 – Stati Uniti d’America, New York, Manhattan Center

27 marzo 2025 – Stati Uniti d’America, Boston

29 marzo 2025 – Stati Uniti d’America, Atlantic City, Hard Rock Theater

30 marzo 2025 – Stati Uniti d’America, Chicago, Des Plaines Theatre

11 maggio 2025 – Francia, Paris,L’Olympia

13 ottobre 2025 – Australia, Perth, Astor Theatre

15 ottobre 2025 – Australia, Adelaide, Thebarton Theatre

17 ottobre 2025 – Australia, Sydney, State Theatre

18 ottobre 2025 – Australia, Melbourne, The Palais Theatre

Biglietti per i concerti di Umberto Tozzi nel 2024

Dove comprare i biglietti? Sono già a disposizione dallo scorso marzo su TicketOne, sulle principali piattaforme specializzate e nelle prevendite abituali. In quanto ai prezzi, ecco qualche esempio: per la data alle terme di Caracalla, il biglietto per il Settore B ha un costo di 85,00 €, per il Settore C di 75,00 €, quello per il Settore D di 69,00 € e quello per il Settore E di 49,00 €.

Questi, invece, quelli per Mantova:

Poltronissima Gold, € 69,00

Poltronissima, € 59,00

Prima Poltrona, € 49,00

Seconda Poltrona, € 39,00

Tribuna Numerata, € 45,00

Concerti Umberto Tozzi, scaletta

Questa, infine, la scaletta, che conterrà i più grandi successi dell’artista direttamente dalla sua discografia.

Notte rosa

Equivocando

Ti amo

Roma Nord / Qualcosa qualcuno / Se non avessi te / Gli innamorati

Gli altri siamo noi

Il grido

Io camminerò

Dimentica, dimentica

The Sound of Silence

I giardini di marzo

Donna amante mia

Perdendo Anna

Si può dare di più

Dimmi di no

Gente di mare

Immensamente

Io muoio di te

Tu

Stella stai

Gloria

