Concerti Angelina Mango nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Angelina Mango 2024

Angelina Mango, una delle voci più promettenti del momento, è pronta ad esibirsi in una serie di concerti dal vivo da qui alla fine del 2024. E’ indubbio che la giovane cantante abbia conquistato, specie negli ultimi mesi, una grande fetta di fans. Se non volete perdervela, questa estate e non solo, vi diamo tutte le informazioni necessarie per assistere ad uno dei suoi eventi: dalle date ai dettagli sui biglietti, fino alla possibile scaletta che la cantante proporrà durante le sue esibizioni.

Figlia del celebre cantautore italiano Mango e della cantante Laura Valente, Angelina ha iniziato la sua carriera musicale seguendo le orme dei genitori. Dopo il suo esordio ufficiale, con il suo primo singolo “Va tutto bene”, che ha anticipato l’uscita dell’EP di debutto “Monolocale”, ha firmato un contratto con la Sony Music ed iniziato a scrivere e produrre nuovi brani insieme al produttore Enrico Brun.

Ma la grande popolarità è arrivata con l’ammissione da concorrente alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, nel quale si è classificata al secondo posto. Da lì, la sua carriera è stata in continua evoluzione, fino alla vittoria al Festival di Sanremo 2024 ed alla partecipazione all’Eurovision.

Durante l’estate sarà presente nei seguenti festival europei e città italiane:

14 giugno 2024 – Nameless Festival – Como

22 Giugno 2024 – Isle Of Wight Festival – Isola Di Wight (Uk)

27 Giugno 2024 – Castle On Air – Bellinzona (Svizzera)

6 Luglio 2024 – Gozo Festival – Santiago De Compostela (Spagna)

13 Luglio 2024 – Ama Festival – Vicenza

17 Luglio 2024 – Alguer Festival – Alghero

2 Agosto 2024 – Piccolo Festival – Bagheria (Palermo)

20 Settembre 2024 – Brava Madrid Festival – Madrid (Spagna)

Ad ottobre avrà inizio il suo tour nei club. Queste le date:

11 ottobre · Roma, Atlantico

14 ottobre · NapoIi, Casa della Musica

16 ottobre · Molfetta (BA), Eremo Club

19 ottobre · Nonantola (MO), Vox Club

21 ottobre · Firenze, Tuscany Hall

22 ottobre · Padova, Gran Teatro Geox

24 ottobre · Venaria Reale (TO), Teatro Concordia

26 ottobre . Fabrique, Milano

27 ottobre . Fabrique, Milano

Dove comprare i biglietti

Per acquistare i biglietti per i concerti di Angelina Mango avete a disposizione diverse opzioni. Uno dei principali rivenditori è TicketOne. Un’altra ottima scelta è Ticketmaster. Anche su Vivaticket trovate una buona selezione di eventi disponibili. Per tutte le info aggiornate, invece, tenete d’occhio i canali ufficiali di Angelina. I biglietti sono in vendita dallo scorso gennaio, ma avete ancora la possibilità di accaparrarvene uno. In quanto ai prezzi, prendendo in riferimento la data di Padova (molte altre sono già sold out), il biglietto costa 39,10 € più commissioni. Quello sulla gradinata numerata 43,70 € più commissioni.

Concerti Angelina Mango, scaletta

La scaletta ufficiale, se non uguale, potrebbe essere molto simile a quella che riportiamo alla fine di questo paragrafo, ovvero quella eseguita sul palco del Fabrique durante “Pare una pazzia”, data evento del 17 aprile scorso. E precedente all’uscita di Poké Melodrama, il primo album in studio della cantante – con etichetta Warner Music Italy – pubblicato lo scorso maggio contenente i seguenti brani che ripercorrono tutti gli stili musicali dell’artista. E che ha ricevuto pareri positivi dalla critica.

Gioielli di famiglia

Melodrama

La noia

Uguale a me

Crush

Smile

Diamoci una tregua

Edmund e Lucy

Cup of tea

Una bella canzone

Fila indiana

Invece sì

Che t’o dico a fa’

Another world

Questa, la possibile scaletta.

Intro + La Noia

Rituali

Walkman

Formica

Sono Aggrappata A Te

Vita Morte E Miracoli

Eccetera

Estranea

Le Frasi D’Amore

Fila Indiana

Ci Pensiamo Domani

Va Tutto Bene

Mani Vuote

All’Alba Non Si Muore

One Wing

Voglia Di Vivere

La Noia

Che T’o Dico A Fa’

Photo Credit |Mark Angelo Sampan via Pixabay

