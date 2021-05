16 anni e incinta Italia: news

“16 anni e incinta” è un programma televisivo prodotto principalmente da Morgan J. Freeman. È andato in onda per la prima volta nel 2009 negli Stati Uniti sull’emittente americana MTV, per poi arrivare nello stesso anno anche in Italia sul canale MTV Italia. Nel settembre del 2013 MTV ha lanciato il programma televisivo “16 anni e incinta Italia” che va in onda ancora oggi: la nuova stagione viene trasmessa ogni giovedì alle 22:00 su MTV (Sky canale 130 e in streaming su NOW).

Come vedere tutte le stagioni di 16 anni e incinta Italia

16 anni e incinta Italia: anticipazioni

Chiara sarà la protagonista del secondo doppio appuntamento dell’ottava stagione di 16 Anni e Incinta Italia in onda in prima tv assoluta giovedì 20 maggio alle 22:00. Chiara, salernitana, è al quarto anno dell’istituto alberghiero ed è una ragazza piena di passioni e talento. In particolare, adora cantare e il suo sogno è proprio quello di diventare una cantante professionista. Da quando è rimasta incinta del piccolo Christian la sua vita è cambiata radicalmente, anche se non vuole mettere da parte i suoi sogni. Scoprire di aspettare un bambino è stato uno shock sia per lei, sia per Simone, il suo compagno, con il quale era fidanzata da solo un mese. Chiara non si è mai sentita sola, infatti ha una famiglia allargata splendida che le dà d’affetto e non le fa mancare niente, e le sue amiche non hanno mai smesso di supportarla in questa sua decisione.

Leggi anche:

16 anni e incinta Italia: le differenze con il format originale

A differenza del programma americano, ogni ragazza ha due puntate da quaranta minuti ognuna dedicate alla loro storia. In ogni puntata il pubblico ha la possibilità di osservare da vicino i cambiamenti delle ragazze madri dai primi mesi della gravidanza fino alla nascita del figlio. Durante le puntate è possibile leggere anche il quaderno personale di ogni futura mamma con l’aggiunta di una serie di animazioni. Sui social e sul sito di MTV ci sono due mini-format esclusivi: “16 Anni e Incinta 8…E Poi?” in cui le mamme rispondono ad alcune domande, per capire meglio chi sono, che cosa hanno fatto dopo il programma e tante altre curiosità; “16 Anni E Incinta 8 – La Giornata Tipo” in cui le neo-mamme raccontano la loro giornata ideale da due punti di vista diversi: prima della nascita e dopo la nascita.