16 anni e incinta Italia: news

“16 anni e incinta” è un programma televisivo prodotto da Morgan J. Freeman. È andato in onda per la prima volta nel 2009 negli Stati Uniti su MTV, per poi sbarcare nello stesso anno anche nel nostro Paese sul canale MTV Italia. Nel settembre del 2013 l’emittente ha proposto la versione italiana di questo format dal titolo “16 anni e incinta Italia” che viene ancora attualmente trasmesso: la nuova stagione va in onda ogni giovedì alle 22:00 su MTV (Sky canale 130 e in streaming su NOW).

Come vedere tutte le stagioni di 16 anni e incinta Italia

16 anni e incinta Italia: anticipazioni

Dalila sarà la protagonista del quarto doppio appuntamento dell’ottava stagione di 16 Anni e Incinta Italia in onda in prima tv assoluta giovedì 3 giugno alle 22:00. Dalila è stata bocciata, per questo motivo ha smesso di studiare anche se il suo sogno è quello di diventare una parrucchiera professionista e aprire un salone tutto suo. Proprio per questo motivo vorrebbe tornare al liceo e diplomarsi: purtroppo però la situazione familiare è difficile, anche se al suo fianco c’è il fidanzato Rinaldo e la madre che la sostengono e aspettando l’arrivo della piccola Chloe. La giovane coppia sta insieme da quattro anni e ora convive, anche se ci sono spesso liti e disaccordi. Quando Rinaldo ha scoperto di stare per diventare padre si è spaventato e tirato indietro, per poi ripensarci, responsabilizzandosi nonostante la giovane età ed impegnandosi per costruire una famiglia insieme alle donne della sua vita.

16 anni e incinta Italia: le novità

Sulle piattaforme social e sul sito ufficiale dell’emittente ci sono due mini-format esclusivi: “16 Anni e Incinta 8…E Poi?” in cui le protagoniste di quest’anno rispondono ad alcuni quesiti, per scoprire meglio chi sono, che cosa hanno fatto dopo la trasmissione e tante altre curiosità; “16 Anni E Incinta 8 – La Giornata Tipo” in cui le neo mamme raccontano la loro giornata ideale dalla sveglia alla buonanotte, da due punti di vista diversi: prima della nascita e dopo la nascita del figlio/della figlia.