“16 anni e incinta” è uno show televisivo prodotto da Morgan J. Freeman. È stato trasmesso per la prima volta nel 2009 negli Stati Uniti sull’emittente americana MTV, per poi giungere nello stesso anno anche nel nostro Paese sul canale MTV Italia. Nel settembre del 2013 MTV ha proposto la versione italiana di questo format dal titolo “16 anni e incinta Italia” che va in onda ancora oggi: la nuova stagione viene trasmessa ogni giovedì alle 22:00 su MTV (Sky canale 130 e in streaming su NOW).

Marika sarà la protagonista del terzo doppio appuntamento dell’ottava stagione di 16 Anni e Incinta Italia in onda in prima tv assoluta giovedì 27 maggio alle 22:00. Marika è una diciassettenne di Vallonga, in provincia di Padova, che vive insieme a tutta la famiglia: la mamma Elisa, la sorella, il fratello e il suo fidanzato Nicola. Si sono trasferiti da poco in una casa più grande proprio per vivere anche il suo compagno e Margot, la bambina in arrivo. Marika e la mamma hanno un bellissimo rapporto, infatti, nonostante Elisa sia spesso impegnata per lavoro, ha deciso di accompagnare e supportare la figlia in questo intenso percorso. I due innamorati sono fidanzati da quasi tre anni e si sono conosciuti su Instagram. Hanno chattato per tanto tempo, fino a quando non hanno scelto di incontrarsi dal vivo e da allora il loro amore è stato più forte di tutto. L’arrivo di Margot li metterà sicuramente alla prova, ma porterà ancora più amore nella loro relazione così giovane.

In concomitanza con la trasmissione, all’indirizzo www.mtv.it/aispa ci sarà una pagina con utili informazioni su contraccezione, prevenzione e gravidanza. Per fare questo MTV ha chiesto il supporto della AISPA (Associazione Italiana Sessuologia e Psicologia Applicata), associazione non profit che opera su territorio nazionale con cui aveva già collaborato in occasione di tutte le edizioni italiane di 16 Anni e Incinta. L’Associazione vuole stimolare la cultura sessuologica in un’ottica integrata comprensiva delle componenti mediche e psicologiche, così da poter rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche di ogni fascia di utenza. In questo modo, a chi ha necessità di aiuto viene data la possibilità di avere una consulenza autorevole in modalità totalmente anonima.