5 poesie sulla primavera per celebrare al meglio questo nuovo inizio con dei bellissimi versi. La primavera inizia ufficialmente il 20 marzo, e infonde negli animi un certo spirito di ottimismo. Spirito dal quale i poeti sono sempre stati ispirati. Abbiamo raccolto alcune tra le più celebri poesie sulla primavera che, tra gli altri, affrontano i temi della natura, della speranza e della bellezza.

Poesie sulla primavera

La primavera è forse la più popolare tra le stagioni, specie quando si tratta di poesie. E’ il periodo che più di ogni altro riesce ad ispirare poeti e poetesse. Sarà per il concetto di rinascita, di nuova vita; sarà per il clima mite e i mille colori dei fiori, ma c’è qualcosa di magico in questo periodo dell’anno. Ecco come 5 grandi poeti l’hanno intesa con i loro versi.

Primavera

Oggi la primavera

é un vino effervescente.

Spumeggia il primo verde

sui grandi olmi fioriti a ciuffi:

Verdi persiane squillano

su rosse facciate

che il chiaro allegro vento

di marzo pulisce:

Tutto è color di prato.

Anche l’edera è illusa,

la borraccina è più verde

sui vecchi tronchi immemori

che non hanno stagione.

Scossa da un fiato immenso

la città vive un giorno

d’umori campestri.

Ebbra la primavera

corre nel sangue.

(Vincenzo Cardarelli)

Primavera vicina

Più morbida, più lieve

l’aiuola, ecco, s’inturgida;

candide come neve

ondeggian le campanule,

un vivo ardor di fuoco

va dispiegando il croco;

il suol di sangue stilla,

lo smeraldo sfavilla.

Le primule si gonfiano

con borioso piglio;

mentre l’astuta mammola

s’asconde ad ogni ciglio;

un alito possente

scuote la vita intera.

È viva, è qui presente

ormai la primavera.

(Johann Wolfgang Goethe)

Versi scritti in primavera

Udivo mille note fondersi,

mentre sedevo sdraiato in un boschetto,

con quel dolce stato d’animo in cui i pensieri piacevoli

portano alla mente i pensieri tristi.

La natura alle sue opere

amabili univa

L’animo umano che fluiva in me;

e molto ha rattristato il mio cuore pensare

cosa l’uomo ha fatto dell’uomo.

Tra ciuffi di primule, in quella verde dimora,

la pervinca distendeva le sue ghirlande;

ed è la mia fede che ogni fiore

gode l’aria c

he respira.

Gli uccelli intorno a me saltellavano giocando,

non potevo valutare i loro pensieri.

–

ma l’ultimo movimento che facevano

sembrava un fremito di piacere.

I ramoscelli in germoglio allargavano il loro ventaglio,

per cogliere la brezza;

e devo

pensare, per quanto io faccia,

che c’era là piacere.

Se questa convinzione proviene dal cielo,

se questo è il piano sacro di natura,

non ho ragione io di lamentare

cos’ha fatto l’uomo dell’uomo?

(William Wordsworth)

Poesie sulla primavera: Sonetto 98

Sono stato assente da te nella primavera,

quando lo sfarzoso Aprile, vestito di magnificenza,

infondeva tale spirito di gioventù in ogni cosa

che lo stesso grave Saturno con lui rideva e saltava.

…Eppure, né il canto degli uccelli né il dolce profumo

dei fiori vari per fragranza e colori

hanno potuto ispirarmi a narrare una gioiosa storia,

o a cogliere fiori dal generoso grembo che li crebbe.

…Né il candore dei gigli mi stupiva,

né il vermiglio profondo della rosa mi ispirava,

essendo essi solo dolci immagini di gioia

tratte da te, che sei loro modello.

…Per me era ancora inverno e, lontano da te,

giocavo con esse come se fossero la tua ombra.

(William Shakespeare)

Una luce c’è in primavera

Una luce c’è in primavera

non presente nel resto dell’anno

in qualsiasi altra stagione –

Quando marzo è appena arrivato

un colore appare fuori

sui campi solitari

che la scienza non può sorpassare

ma la natura umana sente.

Indugia sopra il prato,

delinea l’albero più lontano

sul più lontano pendio che tu sappia

quasi sembra parlarti.

Poi come orizzonti arretrano

o il mezzogiorno trascorre,

senza formula di suono

esso passa e noi restiamo –

e una qualità di perdita

tocca il nostro sentimento

come se a un tratto il guadagno

profanasse un sacramento.

(Emily Dickinson)

