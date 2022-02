FantaAmici: come funziona il gioco del serale di Amici

FantaAmici: cos’è

Dopo il successo del FantaSanremo sulla scia del Fantacalcio e quello recente del FantaProf, arriva anche il FantaAmici, in attesa della fase finale del serale di Amici di Maria De Filippi. In realtà il gioco esiste già dallo scorso anno, tuttavia esattamente come il FantaSanremo sta avendo un vero e proprio boom solo adesso. La pagina Instagram ha già più di 20mila fan, eppure il gioco ancora deve iniziare e prenderà il via ufficialmente il prossimo 20 febbraio, nel corso del pomeridiano del talent show di Canale 5. Ma come funziona?

FantaAmici: come funziona

Le regole non sono differenti da quelle che già conosciamo se abbiamo giocato a Fantacalcio, Fantasanremo o Fantaprof: bisogna fare una squadra con cinque concorrenti e un professore e poi aggiungere punti in base ai bonus e malus presenti nel regolamento che però verrà ufficializzato proprio tra qualche giorno. Ogni iscritto avrà a disposizione 1000 monete per poterli acquistare (ovviamente il gioco è gratuito): presto il gioco arriverà su AppStore e PlayStore.

Potrebbe interessarti anche:

FantaAmici: bonus e malus

In questo caso oltre a Bonus e Malus – che verranno svelati prossimamente – ci saranno anche dei giochi:

Twitter Star : sarà premiato ogni settimana il meme/post di Twitter che durante il serale avrà ottenuto il maggior numero di apprezzamenti. Per partecipare è necessario aggiungere l’hashtag #FantaAmici

: sarà premiato ogni settimana il meme/post di Twitter che durante il serale avrà ottenuto il maggior numero di apprezzamenti. Per partecipare è necessario aggiungere l’hashtag #FantaAmici Il mondo di Amici sa : ogni giorno verrà fatta una domanda sul mondo di Amici e chi risponderà in maniera corretta riceverà punti extra

: ogni giorno verrà fatta una domanda sul mondo di Amici e chi risponderà in maniera corretta riceverà punti extra TikTok creators: verrà premiato il video di TikTok con più like. Per partecipare bisogna aggiungere l’hashtag #FantaAmici e un hashtag che cambierà ogni settimana

Ricordiamo anche chi sono i cantanti attualmente in gara:

Alex (Alessandro Rina), 21 anni (Lorella Cuccarini)

Luigi Strangis, 20 anni (Rudy Zerbi)

LDA (Luca D’Alessio), 18 anni (Rudy Zerbi)

Albe (Alberto La Malfa), 22 anni (Anna Pettinelli)

Aisha Maryam, 17 anni (Lorella Cuccarini)

Elena Manuele, 18 anni (Rudy Zerbi)

Sissi, 22 anni (Lorella Cuccarini)

Crytical (Francesco Paone), 18 anni (Anna Pettinelli)

Calma (Marco Barbieri), 24 anni (Rudy Zerbi)

E ovviamente anche chi sono i ballerini ancora nella scuola: