Che si tratti di prendersi una pausa dalla scuola, dall’università o dal lavoro, l’anno sabbatico ha un grande potenziale: quello di rivelarsi estremamente vantaggioso per la propria crescita personale e per prepararci meglio al nostro futuro. Ma cosa significa effettivamente anno sabbatico e quali sono i suoi pro e i suoi contro?

Anno sabbatico, significato

L’anno sabbatico è un periodo di tempo che giovani o adulti possono dedicarsi per diverse ragioni. E’, nei fatti, una pausa dal normale lavoro o dal mondo accademico che consente di proseguire la propria crescita personale attraverso differenti strade, spesso e volentieri esperienze di vita diverse dal quotidiano. Gli anni sabbatici, infatti, presuppongono spesso viaggi internazionali, vacanze lavoro, volontariato o stage. Non importa a cosa si scelga di dedicare il proprio tempo, è importante, però, capire i pro e i contro di un anno sabbatico prima di prendere una tale decisione.

Pro e contro dell’anno sabbatico

Un anno sabbatico non deve essere un anno passato a non fare nulla. Con un minimo di organizzazione, può essere determinante per il proprio sviluppo personale e per focalizzare i progetti futuri. Con un po’ di pianificazione e motivazione, si può sfruttare per acquisire esperienza lavorativa, risparmiare denaro, viaggiare, fare volontariato o tutto questo insieme. Tuttavia non sono tutte rose e fiori: ci sono pro e contro da considerare. Vediamoli nel dettaglio.

Vantaggi

Un anno sabbatico ti offre l’opportunità di acquisire competenze ed esperienze mentre ti dà il tempo di riflettere e concentrarti su ciò che vuoi fare dopo. Tra gli evidenti vantaggi:

Tempo per perseguire altre passioni.

Opportunità di lavorare e risparmiare per gli studi.

Valore aggiunto al curriculum.

E’ un’esperienza irripetibile.

Può prepararti meglio per l’università.

Consente di incontrare nuove persone.

Allarga la propria prospettiva.

Evita il burnout dopo anni di scuola o di lavoro.

E’ un ottimo modo per imparare.

Aiuta a capire cosa si vuole effettivamente fare nella vita.

Svantaggi

Nonostante i vantaggi, è molto importante stabilire degli obiettivi per rendere produttivo il tempo, quindi bisogna stabilire quale fine si vuole perseguire. Tra i possibili svantaggi:

Rischio di perdere lo slancio accademico.

Rischio di perdere tempo prezioso.

Può essere molto costoso.

Sarai rimasto indietro di un anno.

E’ un rischio sotto diversi punti di vista.

Può risultare stressante.

Nostalgia di casa.

La tua decisione potrebbe non essere capita dagli altri.

Potrebbe essere considerato come una vacanza.

