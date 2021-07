Battiti Live 2021 su Italia 1: quando va in onda?

Battiti Live, la manifestazione musicale estivo organizzato dall’emittente radiofonica pugliese Radio Norba, è tornata come ogni anno e ci sono già le informazioni per la messa in onda su Italia 1. Come sempre in differita, la prima tappa di Battiti Live 2021 andrà in onda in prima serata martedì 13 luglio.

Battiti Live 2021 su Italia 1 per il quintoanno

Alla conduzione troviamo ancora una volta Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci (per la showgirl si tratta della quinta edizione consecutiva). “La fiducia che Mediaset e la direzione di Italia 1 ripongono in noi – ha detto Marco Montrone, presidente di Radio Norba – non è più una scommessa ma è la certezza della bontà di un progetto fatto con il cuore e con la testa, un prodotto che, con la collaborazione senza distinzione di bandiera di tutte le professionalità impiegate, è cresciuto fino ad imporsi tra i programmi più apprezzati e attesi della tv”.

Battiti Live 2021 su Italia 1: il cast completo

Ecco il cast ufficiale: Fedez con Orietta Berti, Emma Marrone con Loredana Bertè, J-Ax con Jake la Furia, Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Nina Zilli con Clementino, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino, Anna Tatangelo, The Kolors, Coma Cose, Gaudiano, Rkomi, Mara Sattei, Lorenzo Fragola, Federico Rossi, Deddy, Shade, Aka7even, Sottotono, Gaia, La Rappresentante di Lista, Boro Boro con Cara, Gio Evan, Jasmine, Tancredi, Mr. Rain, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Il Tre, Aiello, Ernia, Braco con Luna, Icon 808 con Didi e Siciliano, Shiva, Emma Muscat, Astol, Pinguini Tattici Nucleari, Cedraux, Arisa, Vhelade, Enula, Malika Ayane e Lil Jolie.