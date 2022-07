Battiti Live 2022: anticipazioni

Dopo il successo delle prime tre puntate torna Battiti Live, l’evento musicale estivo organizzato dall’emittente radiofonica pugliese Radio Norba. La quarta puntata già trasmessa su Telenorba, Radionorba Tv, Radionorba andrà in onda in prima serata su Italia 1 martedì 26 luglio, oltre che successivamente su Mediaset Extra e, on demand, su Mediaset Play. Quarta tappa di questa ventesima edizione quella da Gallipoli. Presenti anche tre Main Stage connessi con altre 10 città (Vieste, Manfredonia, Lucera, Cisternino, Manduria, Ceglie Messapica, Massafra, Conversano, Francavilla Fontana, Otranto) per #RoadToBattiti. Ma chi troviamo in questo quarto appuntamento?

Battiti Live 2022: cantanti quarta puntata

Ecco il cast completo della quarta puntata di Battiti Live 2022: Elodie, Alvaro Soler, Topic, Rkomi, La rappresentante di Lista, Gabry Ponte, Ana Mena, Rocco Hunt, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Francesca Michielin, Aka7even, Carl Brave, Noemi, Lazza, Kayma, Anna, The Kolors, Raf, Dargen D’Amico, Follya, Michele Bravi, Damante. Protagonisti delle performance on the road saranno, invece, Alex, da Manfredonia e Baby K da Francavilla Fontana. Ricordiamo inoltre che ci sarà, anche in questo appuntamento, Mariasole Pollio che avrà l’onore di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico che si trova in piazza a Trani. La scaletta ufficiale dell’evento non è stata svelata.

Battiti Live 2022: dichiarazioni

Ricordiamo che la terza puntata ha totaizzato il 15,38 per cento di share. Lo show della radio del sud ha conquistato il 21 per cento si giovani tra i 15 e i 34 anni. In totale il prohramma su Italia 1 ha realizzato 1.294.000 spettatori totali. Ha dichiarato a Confidenze Elisabetta Gregoraci, conduttrice per il sesto anno consecutivo al fianco di Alan Palmieri: “Lavorare a un programma così complicato dove occorre spostare tutta l’attrezzatura da una città all’altra è faticoso. Ma mi carica di adrenalina e i luoghi che ci ospitano sono meravigliosi. Ormai la troupe di Battiti Live è una famiglia“. La coppia ha pubblicato il brano “Kalispera” come inno all’estate 2022 con una energica canzone pop-dance. Un nuovo brano che conferma ancora una volta il feeling artistico ed umano della coppia di Battiti Live. “È una canzone che ci fa stare bene, una canzone sentita, più che concepita, proprio nel mare tra il Salento e la Grecia“, ha dichiarato lo stesso Alan Palmieri.

