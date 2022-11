Black Panther Wakanda Forever in streaming: dove

Il nuovo film Marvel Studios tanto atteso dal pubblico Black Panther: Wakanda Forever ha conquistato il pubblico italiano e così dopo il primo weekend dall’uscita si è piazzato al primo posto al box office con un incasso di più di 4,1 milioni di euro in sei giorni di programmazione (a partire da mercoledì 9 novembre). Il film diretto da Ryan Coogler si è piazzato, nel nostro mercato, come quarta migliore apertura di quest’anno e come quinto miglior opening dall’inizio della pandemia. Ma c’è la possibilità di vederlo in streaming? In realtà al momento no, tuttavia una volta tolto dalle sale cinematografiche verrà inserito nel catalogo film di Disney Plus, visto che su questa piattaforma di streaming sono disponibili tutti i film e le serie tv della Marvel. Per vederlo in streaming, quindi, bisognerà attendere ancora qualche mese ed essere abbonati a Disney Plus.

Black Panther Wakanda Forever in streaming: trama

Nella pellicola Marvel Studios Black Panther Wakanda Forever, ritroviamo la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) che combattono per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di capire quale potrà essere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e trovare un nuovo futuro per il regno del Wakanda:

Il film presenta Tenoch Huerta Mejía nel ruolo di Namor, sovrano di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Black Panther Wakanda Forever in streaming: cast

Ecco il cast completo di Black Panther Wakanda Forever:

Letitia Wright: Shuri / Pantera Nera

Lupita Nyong’o: Nakia

Danai Gurira: Okoye

Winston Duke: M’Baku

Dominique Thorne: Riri Williams / Ironheart

Florence Kasumba: Ayo

Michaela Coel: Aneka

Tenoch Huerta: K’uk’ulkan / Namor

Martin Freeman: Everett Ross

Angela Bassett: Ramonda

“Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto da Black Panther: Wakanda Forever in meno di una settimana e questo testimonia quanto sia forte il desiderio del pubblico italiano di tornare sempre di più a vivere l’esperienza cinematografica“, ha dichiarato Daniel Frigo, AD The Walt Disney Company Italia.

