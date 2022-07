Thor: Love and Thunder, trama e cast del film Marvel

Thor: Love and Thunder,

Lo scorso 6 luglio è uscito al cinema il nuovo film Marvel Studios Thor: Love and Thunder con le avventure del Dio del Tuono, incluso un viaggio verso l’Olimpo in cui Zeus (Russell Crowe) regna sovrano. A livello mondiale il film ha debuttato con 302 milioni di dollari nei primi cinque giorni ed è il decimo maggior incasso mondiale di quest’anno. Scopriamo insieme trama e cast della pellicola!

Thor: Love and Thunder, trama

Ecco la trama ufficiale di Thor: Love and Thunder:

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Thor: Love and Thunder, cast

Ecco il cast completo di Thor: Love and Thunder:

Chris Hemsworth: Thor

Christian Bale: Gorr il macellatore di dei

Tessa Thompson: Valchiria

Jaimie Alexander: Lady Sif

Taika Waititi: Korg

Russell Crowe: Zeus

Natalie Portman: Jane Foster / Potente Thor

Appaiono anche i Guardiani della Galassia, con Chris Pratt nei panni di Peter Quill / Star-Lord, Pom Klementieff nei panni di Mantis, Dave Bautista nei panni di Drax il Distruttore,Karen Gillan nei panni di Nebula, Sean Gunn nei panni di Kraglin, Vin Diesel come doppiatore originale di Groot e Bradley Cooper come doppiatore originale di Rocket.

Matt Damon, Sam Neill e Luke Hemsworth riprendono il ruolo degli attori di Asgard (Thor, Loki e Odino) già interpretati in Thor: Ragnarok, inoltre troviamo Melissa McCarthy che interpreta una finta Hela e Ben Falcone come il regista. E ancora c’è Akosia Sabet come dea Wakandiana Bast, la figlia Hemsworth, India, interpreta Love, la figlia di Gorr. Kat Dennings e Stellan Skarsgård riprendendo i loro suoli di Darcy Lewis ed Erik Selvig, mentre Brett Goldstein appare in un cameo nella scena durante i titoli di coda, vestendo i panni di Ercole, figlio di Zeus.