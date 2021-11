Bookcity Milano 2021 è alle porte. Amanti dei libri, questo è l’evento che fa per voi. Giunto alla sua decima edizione, la settimana incentrata su libri e lettura, dal programma ricco di eventi, di presenze prestigiose e di stimoli interessanti, sta per avere inizio. Sì, ma quali sono le date? E cosa ci aspetta? Andiamo con ordine.

Bookcity Milano 2021, le date

La decima edizione di Bookcity Milano torna ad esplorare narrativa, poesia, saggistica, ma anche fumetto, fotografia, persino design. Il tutto, per ben cinque giorni, ovvero dal 17 al 21 novembre prossimi. Il tema di quest’anno è “Dopo“, una parola che ci ha tutti accomunati negli ultimi due anni, profondamente segnati da pandemia, lockdown, lutti e tutto quello che il Coronavirus ha comportato e continua a fare. Che cosa succederà DOPO (tutto questo)?

Bookcity Milano, il programma

Quella che sta per essere inaugurata sarà un’edizione speciale. Si festeggerà, infatti, il decimo anniversario della fortunata kermesse con eventi in presenza e online. Questi, udite udite, saranno più di 1.400 dislocati in 260 sedi. Come è facile immaginare, tutti gli eventi fisici saranno accessibili esclusivamente con Green Pass e su prenotazione. Le prenotazioni possono comodamente essere effettuate, a partire dall’8 novembre, sul sito ufficiale. Dove, peraltro, è disponibile il programma completo.

Gli eventi

Tra gli eventi ai quali partecipare segnaliamo sicuramente quello di apertura, che si svolgerà il 17 novembre alle ore 20 al Teatro dal Verme intitolato Riannodare volontà e ragione: Amin Maalouf sarà uno dei protagonisti, ed in questa occasione riceverà il Sigillo della città dal Sindaco Sala. Contestualmente, Paolo Giordano farà le proprie considerazioni sul tema di questa edizione. E’ previsto, inoltre, un omaggio a Luis Sepúlveda, scomparso nell’aprile 2020.

Come da tradizione, il giovedì di BookCity è dedicato alle scuole. Ciò al fine di promuovere il libro e la lettura anche tra i più giovani. A questi sono dedicati questi due eventi: il 18 novembre alle 17, all’Auditorium Enzo Baldoni di Bonola, la presentazione del volume Le storie siamo noi: diari dalla terra del Coronavirus – Best of. Il libro raccoglie le testimonianze di ragazzi, insegnanti e autori sulla pandemia. Alle 19, in programma l’evento #Dopo – Che cosa significa per gli studenti e le studentesse delle scuole superiori milanesi?, un contest che porta gli studenti sul palco a confrontarsi.

