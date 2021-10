Salone del libro Torino 2021: date, biglietti e programma

Il Salone del libro di Torino 2021 è alle porte: se hai voglia di partecipare, ti diamo tutte le info delle quali hai bisogno tra date, biglietti e programma per non arrivare impreparato. Il Salone Internazionale del Libro di Torino è un importante evento annuale che ha come intento quello di diffondere l’amore per la lettura e non solo. La manifestazione, che per consuetudine si svolge in primavera, ha visto slittare le date di inizio alla prima parte di questo autunno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi: Giornata Mondiale del Libro: 15 libri per celebrarla

Salone del libro 2021, tutte le info

Il Salone Internazionale del Libro 2021 di Torino, precedentemente in programma per il mese di maggio, è stato posticipato a ottobre a causa dell’emergenza covid-19. Dopo l’annullamento dell’edizione 2020, il cui iniziale tema era “Altre forme di vita”, torna quest’anno in presenza con il titolo “Vita Supernova”.

Salone del libro Torino 2021, le date

La città di Torino tornerà ad accogliere editori, autori, scuole e scalpitanti comunità di lettori nel suo 33esimo anno di vita. L’evento si terrà dal 14 al 18 ottobre 2021 al Lingotto Fiere. Da giovedì 14 a lunedì 18 ottobre, tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 (venerdì e sabato fino alle 21.00).

Biglietti

I biglietti per l’ingresso al Salone si possono acquistare online sul sito ufficiale dell’evento. Il biglietto, che sarà nominativo e non sarà cedibile, avrà un costo di 11 €.

Tuttavia, all’ingresso sarà presente una biglietteria dedicata al ritiro dei biglietti riservati agli accompagnatori di persone con disabilità, accompagnatori relatori, o biglietti legati a convenzioni e iniziative speciali. Le persone con disabilità potranno acquistare il loro biglietto intero direttamente online. Presso le biglietterie per l’acquisto last minute, il prezzo dei biglietti è maggiorato ed ha un costo di 16 euro. Nello specifico, sarà possibile acquistare diverse tipologie di biglietto con diversi prezzi:

Ridotto Giovani per Salone del Libro 14 -18 ottobre a 8 euro + dp

Biglietto Intero per Salone del Libro 14 – 18 ottobre a 10 euro + dp

Ridotto over 65 per Salone del Libro 14 – 18 ottobre a 8 euro + dp

Un ingresso coupon per Salone del Libro 14 – 18 ottobre a 7 euro (invece di 10) + 1 dp

Ridotto comitive per Salone del Libro 14 – 18 ottobre a 8 euro + dp

Abbonamento per Salone del Libro 14 – 18 ottobre a 25 euro + dp

Ridotto Bimbi per Salone del Libro 14 – 18 ottobre a 2,50 euro + dp

Programma del Salone del libro di Torino 2021

Il programma del Salone del libro 2021 è ricco quanto mai. La maggior parte degli eventi non richiede prenotazione ma è sempre consigliabile presentarsi qualche minuto prima dell’inizio dell’incontro. Gli incontri in Auditorium, Sala Oro, Sala Rossa, Sala Azzurra, Arena Bookstock, Palco Live, Sala Viola sono a prenotazione obbligatoria. Prenotazione che si può effettuare il giorno stesso dell’evento a partire da sei ore prima del suo inizio.

Per visionare il programma completo basta andare sulla pagina ufficiale dove è possibile selezionare il tipo di target tra scuole, professionali e famiglie e gli argomenti. Quelli disponibili sono:

Sport e Benessere

Personaggi

Bambini e ragazzi

Gialli e crime

Fantasy e fantascienza

Mestieri del Libro

Narrativa

Classici e poesia

Scienze umane

Attualità

Scienza, tecnologia e ambiente

Fumetto, illustrati e giochi

Arte e spettacolo

Infine, è anche possibile filtrare gli eventi per giorno ed orario.

Leggi anche: