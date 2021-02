Bridgerton 2: chi farà innamorare Anthony Bridgerton?

Netflix ha da poco lanciato la prima stagione di Bridgerton che noi stiamo già aspettando la seconda. L’ansia è tanta perché il protagonista sarà Anthony, il fratello maggiore di Daphne Bridgerton che, finalmente, troverà l’amore. Il Visconte, nella prima stagione, pensava di aver trovato l’amore in una cantante, ma purtroppo a quei tempi nell’alta società ci si doveva sposare solo tra persone della stessa classe sociale e quindi il bello e tenebroso Anthony, si è trovato a chiudere la sua profonda storia d’amore. Ottime notizie però all’orizzonte, per lui è in arrivo un nuovo amore; chi sarà?

Leggi anche: Bridgerton 2: uscita, trama e personaggi

Bridgerton 2: il nome dell’attrice dell’amore di Anthony

I fan di Bridgerton possono tirare un sospiro di sollievo perché è stata da poco annunciata l’attrice che vestirà il ruolo della donna di cui si innamorerà il Visconte di Bridgerton. Sarà infatti la venticinquenne Simone Ashley a interpretare il ruolo di Kate Sharma, la donna che farà perdere la testa al primogenita di casa Bridgerton. Se siete amanti delle serie tv e avete visto Sex Education l’avrete vista sicuramente lì. L’attore che interpreta Anthony, il 30enne sex symbol britannico, si è mostrato subito mlto contento di girare insieme a lei.

Bridgerton 2: anticipazioni

La trama si intreccerà tra la storia d’amore più attesa, quella di Anthony, e le vicende dei royal dell’epoca. Dopo i 7500 costumi realizzati per le prime otto puntate, in occasione della seconda stagione, anche il guardaroba subirà delle modifiche sostanziali perché la nobiltà britannica si trasferisce da Londra in campagna inaugurando una stagione più informale e spensierata. La seconda stagione si baserà sul romanzo di Julia Quinn, Il Visconte che mi amava, le riprese dovrebbero partire a primavera.

Non perderti: Bridgerton 2: chi sarà il nuovo amore di Anthony Bridgerton?