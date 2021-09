Cambio di stagione: come farlo divertendosi

Quando le giornate iniziano ad accorciarsi, gli ombrelloni piano piano spariscono dalle spiagge il pensiero che passa nella mente di tutti è che l’estate è finita e che dobbiamo pensare a rinnovare prima noi stessi e poi pensare al cambio di stagione. Se pensiamo a quello che ci aspetta veniamo sopraffatti da un’enorme sensazione di stanchezza perché dobbiamo conservare i vestiti estivi e prendere quelli autunnali/invernali! Che ci stiamo a fare qui, secondo voi? Rimanete con noi e scoprite come rivoluzionare il guardaroba in modo divertente.

Cambio di stagione: rivoluzionare il guardaroba in modo divertente

E’ tempo di rivoluzioni e, per farlo, iniziamo da quella per il cambio stagione e il vostro guardaroba in modo divertente. Prima di tutto, per fare il vostro cambio stagione in modo tranquillo e rilassato, vi consigliamo di mettere della buona musica come sottofondo per trascorrere, così, delle ore piacevoli. Si, avete letto bene, ci vorranno delle ore, iniziate a rassegnarvi all’idea. Per farlo in modo ancora più divertente potete iniziare dividendo i vostri abiti, accessori e scarpe, per colori apportando un’etichetta dello stesso colore sull’armadio o i cassetti in cui deciderete di porli.

Rivoluzionare il guardaroba per il cambio stagione: quando farlo

Dopo aver appreso come rivoluzionare il vostro guardaroba in modo originale, dovete pensare a quando farlo. Considerate che vi serviranno un paio di ore quindi, in base ai vostri impegni lavorativi o di studio, stabilite un giorno in cui vi chiuderete nelle vostre stanze e ci starete delle ore per finire il prima possibile. Ricordatevi la suddivisione in colori e l’uso delle etichette, vi torneranno utili quando dovrete scegliere i vostri outfit!

