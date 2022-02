Catalogo Netflix Marzo 2022: film e serie tv

Netflix Marzo 2022, film e serie tv: il catalogo

Gli appassionati di serie tv e in particolar modo quelle su Netflix si stanno per lasciare alle spalle un febbraio pieno di belle novità come Inventing Anna, Fedeltà, la quinta stagione di Riverdale e la rivelazione Uno di noi sta mentendo. Sicuramente nel mese di marzo tra le uscite più attese troviamo quella della seconda stagione di Bridgerton, ma segnaliamo anche la docuserie Una semplice domanda con Alessandro Cattelan e tanti altri personaggi italiani amati dal pubblico. Ora scopriamo nel dettaglio cosa accadrà sulla famosa piattaforma di streaming nel mese di marzo!

Catalogo Netflix Marzo 2022: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a marzo? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo:

Una bionda in carriera (1 marzo)

Tutta la vita davanti (1 marzo)

Against The Ice (2 marzo)

The Weekend Away (3 marzo)

Il filo invisibile (4 marzo)

Un’ombra negli occhi (9 marzo)

Lo chiamavano Trinità… (10 marzo)

The Adam Project (11 marzo)

Agente speciale Ruby (17 marzo)

Windfall (18 marzo)

Granchio nero (18 marzo)

Grandine (30 marzo)

Catalogo Netflix Marzo 2022: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, il terzo mese dell’anno ci mette di fronte a dei ritorni e a dei nuovi arrivi. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?