Riverdale 5 in streaming: ecco come vederlo

Riverdale 5 in streaming: dove?

Lo scorso 1 febbraio sono stati pubblicati i nuovi episodi della quinta stagione di Riverdale, il teen drama basato sui personaggi degli Archie Comics: la nuova serie, come le altre, è visibile sulla piattaforma di streaming Netflix. Ma non solo gli abbonati a questo servizio hanno la possibilità di vedere le puntate: i primi dieci episodi (in tutto sono diciannove) infatti verranno pubblicati su Premium Stories a partire dal 4 marzo 2021, mentre l’intera stagione si può vedere anche su Prime Video, per tutti quelli che hanno un abbonamento ad Amazon Prime.

Riverdale 5 in streaming: trama

Le prime tre puntate riprendono e concludono la storia della quarta stagione, visto che all’inizio erano stati pensati per essere parte di quest’ultima, terminata in anticipo a causa della pandemia. Subito dopo arriva la nuova storia e vediamo Archie, Veronica, Jughead, Betty, Cheryl e gli altri ragazzi fare un salto temporale di ben sette anni, in cui ancora una volta si trovano a fare i conti con i misteri che ruotano attorno alla cittadina. Ecco i titoli degli episodi:

Capitolo settantasette: “L’ultimo ballo”

Capitolo settantotto: “Il segreto di Jellybean”

Capitolo settantanove: “Fine di un’era”

Capitolo ottanta: “Purgatorio”

Capitolo ottantuno: “Ritorno a casa”

Capitolo ottantadue: “Ritorno a scuola”

Capitolo ottantatre: “Bagliori nel buio”

Capitolo ottantaquattro: “Coppie in crisi”

Capitolo ottantacinque: “Demolitore”

Capitolo ottantasei: “L’uomo puntaspilli”

Capitolo ottantasette: “Strani compagni di letto”

Capitolo ottantotto: “Cittadino Lodge”

Capitolo ottantanove: “Le iene”

Capitolo novanta: “La galleria d’arte notturna”

Capitolo novantuno: “Il ritorno delle Pussycats”

Capitolo novantadue: “Gruppo di fratelli”

Capitolo novantatre: “La danza della morte”

Capitolo novantaquattro: “Next to Normal”

Capitolo novantacinque: “La fine di Riverdale (?)”

Riverdale 5 in streaming: cast

Ecco invece il cast ufficiale della quinta stagione con i nomi dei personaggi ed i relativi attori: