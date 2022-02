Inventing Anna su Netflix: ecco come vederlo

Inventing Anna in streaming su Netflix

È già disponibile su Netflix dallo scorso 11 febbraio Inventing Anna, la nuova serie targata Shondaland a disposizione in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La serie ha un totale di 10 episodi della durata di un’ora ognuno, la serie è firmata da Shonda Rhimes e la produzione esecutiva è curata da Betsy Beers. Quella della Rhimes è un nuovo tutt’altro che nuovo per gli appassionati di serie, soprattutto per chi ama Grey’s Anatomy.

Leggi anche:

Inventing Anna: trama della serie

Ecco la sinossi ufficiale di Inventing Anna:

Inventing Anna è la storia di Vivian, una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey, leggendaria erede tedesca di Instagram che, oltre a rubare i cuori dei protagonisti della scena sociale di New York, ruba anche i loro soldi. Anna è la più grande truffatrice di New York o è semplicemente il nuovo ritratto del sogno americano? In attesa del processo a suo carico, l’erede forma un oscuro e divertente legame di amore e odio con Vivian, che sfida il tempo per risolvere il più grande mistero che affligge New York: chi è davvero Anna Delvey? La serie si ispira all’articolo di Jessica Pressler, anche produttrice dello show, How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, pubblicato sul New York Magazine.

Potrebbe interessarti anche:

Inventing Anna: il cast

Il cast di Inventing Anna è formato da: