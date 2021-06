Celebrity Hunted UK vs Italia: le origini

Celebrity Hunted è una serie inglese in cui i concorrenti sono in fuga per 15 giorni per evitare una squadra di cacciatori composta da ex poliziotti e personale dei servizi segreti. Nelle due settimane i cacciatori hanno accesso alle informazioni personali dei fuggitivi, inoltre possono tracciare le loro chiamate ed usare altri mezzi per trovarli, come i social media. L’ultimo giorno tutti i concorrenti ancora in gara devono raggiungere un punto di “estrazione” designato prima di essere catturati. Ma quali differenze ci sono rispetto alla versione italiana?

Celebrity Hunted UK vs Italia: le differenze di format

Leggendo il format della versione originali non sembrano esserci enormi differenze per quanto riguarda i due programmi. Sicuramente ci sono metodi diversi da parte degli Hunters di ricerca di informazioni, come accade anche nella vita reale per ex poliziotti, esperti informatici ed ex militari delle forze speciali inglesi e italiani. In Inghilterra sono tre le edizioni di Celebrity Hunted fino ad oggi e ci sono delle differenze per quanto riguarda il numero dei concorrenti: nella prima sono stati sette, mentre nella seconda e nella terza otto. Al contrario nella versione italiana sono di meno: sei. Andiamo a scoprire chi c’è nel cast italiano!

Celebrity Hunted UK vs Italia: il cast

Ecco il cast della prima edizione della versione italiana:

Francesco Totti: calciatore della Roma e della nazionale italiana; Fedez: rapper ed ex giudice di X-Factor, che partecipa insieme allo youtuber Luis Sal; Cristiano Caccamo: attore di fiction; Diana del Bufalo: cantante, attrice e conduttrice che partecipa insieme a Caccamo; Costantino della Gherardesca: conduttore del programma di successo Pechino Express; Francesca Barra e Claudio Santamaria: lei giornalista, lui attore, nella vita sono una coppia.

