Chi ha incastrato Babbo Natale? il nuovo film di Alessandro Siani: uscita

“Chi ha incastrato Babbo Natale?” è il nuovo film di Alessandro Siani che uscirà in tutti i cinema italiani il 16 dicembre 2021. L’attesissimo film del famosissimo regista napoletano, che sarebbe dovuto uscire tempo fa, ma a causa del covid è stato rimandato, sarà finalmente disponibile nelle sale cinematografiche una settimana prima di Natale e promette di far divertire tutte famiglie al completo durante il periodo festivo natalizio.

Chi ha incastrato Babbo Natale? il nuovo film di Alessandro Siani: trama

Ma di cosa parlerà il nuovo film di Alessandro Siani? Dal titolo si può già intuire qualcosa, ma vediamo insieme la trama ufficiale. La Wonderfast è un’azienda di consegne online più potente del mondo. Per far fallire Babbo Natale assumono il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, conosciuto come il “re dei pacchi”. Genny è in realtà un volgare truffatore che fa coppia a lavoro con Checco, un piccolo scugnizzo di soli 8 anni. L’arrivo della coppia al Polo Nord darà vita ad una serie di guai ma alla fine la magia del Natale riuscirà a trionfare grazie all’aiuto della Befana.

Chi ha incastrato Babbo Natale? il nuovo film di Alessandro Siani: cast

E dopo un piccolo spoiler sulla trama del film in uscita al cinema di Alessandro Siani, andiamo a vedere quali sono gli attori che faranno parte del cast del film natalizio.

Nel cast del film troviamo:

Alessandro Siani: vestirà i panni del truffatore Genny Catalano

vestirà i panni del truffatore Genny Catalano Christian De Sica: vestirà i panni di Babbo Natale

vestirà i panni di Babbo Natale Angela Finocchiaro: vestirà i panni della befana

vestirà i panni della befana Diletta Leotta: sarà l’assistente di Babbo natale

Potrebbero interessarti anche: