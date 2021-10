X Factor 2021: news sulle puntate

La nuova edizione di X Factor Italia è entrata nel vivo della gara. Dopo le audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, i concorrenti che hanno superato il giudizio dei fantastici 4 sono alle prese con le puntate Live: scopriamo dove vederle in streaming!

X Factor 2021 diretta streaming: come vedere il live

Per vedere (o rivedere) X Factor in streaming vi proponiamo varie soluzioni cui è possibile affidarsi, tutte valide e da tenere in considerazione a secondo della propria disponibilità. Alcune di queste opzioni sono destinate esclusivamente ai clienti Sky mentre altre, invece, sono gratis e non richiedono alcuna iscrizione o costi aggiuntivi. Approfondiamole una per una.

Sky Go

Sky Go è il servizio di Sky Italia che permetti di accedere ai contenuti del proprio abbonamento anche da computer e dispositivi mobili; in pratica se avete Sky lo potrete vedere X Factor in streaming anche anche da app.

Now

Se non hai Sky non demordere: Now è un servizio online che grazie ad un abbonamento o a dei ticket ti permette di accedere a più di 40 canali di Sky, senza vincoli contrattuali. Si può vedere da pc, smartphone e tablet ma anche tramite l’app per Ios e Android o su altri dispositivi, come il set-top box NOW TV Box.

TV8

Tv8 è il canale in chiaro di proprietà di Sky ed è visibile sul numero 8 del digitale terrestre. TV8 è disponibile anche su smartphone e tablet, ma non è disponibile sotto forma di applicazione.

X Factor 2021 diretta streaming: come vedere le vecchie puntate

Tutte le puntate di X Factor di questa edizione sono visibili su sito di Sky. Gli abbonati alla pay tv satellitare possono rivedere la trasmissione anche in streaming grazie all’applicazione gratuita Sky Go disponibile per iOS, Android e Windows Phone. Now resta comunque una validissima opzione. Sei pronto? Prepara i Pop Corn per fare una full immersion della tua trasmissione del cuore e prepararti ai Live che sono davvero molto vicini. Sky torna in prima serata il 28 ottobre!

