Disney+ presenta Star: novità, prezzo e dichiarazioni

Disney+ presenta Star: novità

Si è tenuto martedì 16 febbraio 2021 l’evento virtuale italiano di presentazione di Star di Disney+, il nuovo brand di intrattenimento generale che dal 23 febbraio andrà a integrarsi all’interno del servizio streaming Disney+. Un incontro anche con la stampa per annunciare le produzioni originali Star italiane: la quarta stagione della serie cult comedy Boris (che si troverà a che fare con le nuove piattaforme streaming e le nuove tecnologie), la serie TV tratta dall’omonimo film Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek e la serie crime basata su una storia vera, The Good Mothers. “Quando è nata l’idea delle Fate è stato subito bruciato il titolo dalla distribuzione perché pensavano che non sarebbe stato apprezzato dalle famiglie”, ha commentato Ozpetek. Tra gli altri titoli in streaming troviamo il thriller poliziesco Big Sky, Love, Victor, la sitcom animata Solar Opposites, la serie drama Helstrom.

Disney+ presenta Star: prezzo

Per i nuovi abbonati dal 23 febbraio 2021 il prezzo sarà di 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno. Il prezzo per chi ha già un abbonamento aumenterà al primo rinnovo successivo al 22 agosto 2021. “Nel 2020 abbiamo lanciato Disney Plus e il nostro servizio di streaming. Avremo sempre contenuti che seguiranno il tradizionale percorso di uscita. Siamo orgogliosi di presentare un’altra novità, Star, il nuovo brand di intrattenimento generale con ancora più emozioni, intrattenimento, drama”, ha dichiarato Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia, che ha ribadito la centralità dei servizi DTC nel modello di business Disney, sottolineando l’impegno continuo da parte degli Studios Disney

Leggi anche:

Disney+ presenta Star: dichiarazioni

“È passato un anno da quando abbiamo presentato Dinsey+ in Italia. Siamo entusiasti dei risultati raggiunti, da sempre il pubblico si è dimostrato affezionato al mondo Disney. Le ricerche ci hanno dimostrato che il pubblico adulto che si abbona vuole più contenuti dedicati, così nasce Star. Ci saranno più di 400 film e oltre 6mila episodi di serie tv“, ha fatto sapere Kathryn Fink, responsabile della gestione e del marketing dei canali e network Disney. “La nostra intenzione è di lavorare anche con i talenti emergenti. Abbiamo la responsabilità di difendere con consapevolezza la polifonia di voci e di punti di vista. I telespettatori devono identificarsi nelle nostre storie“, ha aggiunto Alessandro Saba, Director Original Production di Disney+.