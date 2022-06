Doctor Strange nel Multiverso della Follia in streaming

Dopo il grande successo al cinema, Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriva anche in streaming. Lo scorso 4 maggio è uscito il secondo atteso capitolo dedicato ad uno dei supereroi Marvel più amati degli ultimi tempi e chi non ha fatto in tempo a vederlo sul grande schermo, ora può recuperare comodamente a casa. Dallo scorso 22 giugno, infatti, il film è disponibile su Disney Plus. Ricordiamo che l’abbonamento alla piattaforma di streaming ha un costo di 8,99 euro al mese, ma in alternativa si possono risparmiare quasi 2 mesi con l’abbonamento annuale a 89,90 euro. Inoltre dal 26 luglio sarà anche disponibile in home video 4K Ultra HD™, Blu-ray™ e DVD con dei contenuti extra.

Potrebbe interessarti anche: Doctor Strange, il film: tutte le curiosità

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: trama e personaggi

Ecco la trama ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia:

Viaggio verso l’ignoto in Doctor Strange nel multiverso della follia dei Marvel Studios. Quando l’MCU sblocca il Multiverso, il Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) deve chiedere aiuto a vecchi e nuovi alleati mentre attraversa realtà parallele sconvolgenti e pericolose per affrontare un avversario sorprendente. Entra in una nuova dimensione di Strange in questa avventura soprannaturale ricca di colpi di scena e sequenze d’azione spettacolari.

Ecco invece i personaggi principali di Doctor Strange nel Multiverso della Follia:

Benedict Cumberbatch: Dr. Stephen Strange

Elizabeth Olsen: Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Chiwetel Ejiofor: Karl Mordo

Benedict Wong: Wong

Xochitl Gomez: America Chavez

Michael Stuhlbarg: Nicodemus West

Rachel McAdams: Christine Palmer

Da segnalare anche un cameo importante come quello di Patrick Stewart che ha ripreso il ruolo di Charles Xavier / Professor X dalla serie di film degli X-Men, inoltre Hayley Atwell nelle vesti di Peggy Carter / Capitan Carter.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: accoglienza

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha incassato 407.467.074 dollari in Nord America e 537.822.358 dollari nel resto del mondo (dati aggiornati al 23 giugno). L’incasso totale è quindi di ben 945.289.432, diventando così il più grande incasso mondiale di quest’anno e il secondo maggior incasso nel Nord America del 2022. La critica ha accolto in maniera positiva la pellicola. Ricordiamo che il film vede dietro la macchina da presa Sam Raimi ed è stato prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson e Jamie Christopher sono invece i produttori esecutivi, mentre Michael Waldron lo sceneggiatore.

Leggi anche: Spider-Man: No Way Home, la spiegazione delle scene dopo i titoli di coda [SPOILER]