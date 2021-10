Ligabue e Fabrizio Moro alla Festa del Cinema di Roma

Luciano Ligabue e Fabrizio Moro sono nel programma della sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma e nello specifico nella giornata di sabato 16 ottobre, alle ore 16:00 alla Sala Sinopoli, in occasione della presentazione in anteprima esclusiva del videoclip ufficiale della canzone “Sogni di rock’n’roll”, prodotto da Raffaella Tommasi e Stefano Salvati di Daimon Film per IMAGinACTION Festival Internazionale del Videoclip. I due cantautori parleranno della loro collaborazione nel progetto e di come è nato il corto di uno dei grandi successi del rocker di Correggio – che vi ha preso parte come attore – e che è stato diretto dallo stesso cantautore romano insieme ad Alessio De Leonardis. “Sogni di rock’n’roll”, canzone presente nel primo disco di Liga, uscito nel 1990, non aveva mai avuto un videoclip ufficiale. Il corto è stato girato a Ravenna lo scorso luglio, con il contributo del Comune e della Camera di Commercio di Ravenna.

Festa del Cinema di Roma 2021: biglietti

L’acquisto dei ticket in prevendita è possibile online sul sito BOXOL. Saranno applicate riduzioni in collaborazione con gli enti e le associazioni convenzionate con la Fondazione Cinema per Roma. Una parte del programma è visibile in streaming attraverso la piattaforma Digital RFF: in questo caso per le modalità di acquisto è necessario consultare la piattaforma.

