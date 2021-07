Gomorra 5: la stagione finale

Come tutti ormai saprete sta per arrivare la quinta attesissima ultima stagione della serie tv Gomorra, nata da un’idea di Roberto Saviano ispirata al suo romanzo Gomorra. La serie è stata girata prinicpalmente a Napoli ma con qualche escursione nel Lazio, a Londra e a Milano. La quinta stagione sarà diretta da Claudio Cupellini, affiancato da Marco D’Amore. Dalle anticipazioni pare che rivedremo Ciro di Marzio che, nel film L’Immortale, dimostra di non essere morto. Da qualche giorno ha iniziato a circolare anche il teaser ufficiale, scopriamone di più.

Gomorra 5: il teaser ufficiale

Le immagini del teaser mostrano il ritorno sul set degli storici protagonisti della serie Sky: Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto a nascondersi, in un bunker, alla fine della quarta stagione; Arturo Muselli, nel ruolo di Enzo Sangue Blu, e Ivana Lotito in quello di Azzurra Avitabile, moglie di Genny. Torna anche Marco D’Amore, quello che ha dato il volto a Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione. Ma è nel seguito “L’Immortale” che si scopre che Ciro Di Marzio è vivo; le riprese dei nuovi episodi sono state realizzate tra Napoli e Riga, in Lettonia.

Gomorra 5: data di uscita

Per quanto riguarda la data di uscita non vi sono ancora notizie certe, anche perché tutto potrebbe cambiare a causa del Covid-19. L’idea che va per la maggiore è che la serie dovrebbe arrivare su Sky Atlantic e Now Tv verso la fine del 2021, presumibilmente ottobre-novembre e concludersi a gennaio 2022.

