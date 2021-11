E’ in arrivo una nuovissima serie drammatica/horror sudcoreana su Netflix. Il suo titolo? Hellbound. Diretta da Yeon Sang-ho, è tratta da una un webtoon (ovvero da uno dei fumetti di origine sudcoreana pensati per essere letti online) intitolato Hell.

Hellbound esplorerà come le narrazioni del bene e del male, del peccato e della virtù possano deformare e distorcere una società, portando a un’era di caos. Dopo Squid game, forse, hai trovato il modo di riempire il vuoto lasciato dalla fine del “gioco del calamaro”.

Leggi: Squid Game, nuova serie netflix: trama e cast

Il cast di Hellbound

Probabilmente la maggior parte di questi attori ti sarà sconosciuta, ma imparerai presto ad amarli (oppure “odiarli” a seconda del loro ruolo). Si tratta di Yoo Ah-in (Chicago Typewriter, Voice of Silence. Interpreterà Jung Jin-su, un carismatico leader di culto che crea una nuova religione chiamata New Truth Society), Park Jeong-min (Bleak Night, Deliver Us From Evil, sarà invece Bae Young-jae, il produttore di un’emittente televisiva che esaminerà il movimento religioso emergente), Kim Hyun-joo (Glass Slippers , What Happens to My Family?, sarà Min Hye-jin, un avvocato), Won Jin-ah (The Age of Shadows , Steel Rain) e Yang Ik-june (Breathless).

La trama

Al centro di Hellbound ci sono due misteri interconnessi: gli Executors of Hell e il movimento New Truth. Il primo è una forza cosmica e soprannaturale, l’altro è un movimento sociale in crescita avente in programma piani sinistri. Entrambi, insieme, hanno il potenziale per distruggere il mondo.

L’apparizione dei mostri soprannaturali aiuta la Nuova Verità a diventare una forza dominante, costruendo influenza e appartenenza. Tuttavia, ci sarà chi metterà in discussione gli insegnamenti del movimento e vorrà trovare la verità nascosta dietro questi eventi.

Secondo Netflix:

“Una storia su esseri ultraterreni che appaiono dal nulla per emettere un decreto e condannare gli individui all’inferno. Questi eventi soprannaturali causano un grande caos e consentono al gruppo religioso The New Truth di crescere in influenza. Alcuni le persone, tuttavia, iniziano a sospettare delle sue attività e iniziano a indagare sul suo coinvolgimento in eventi misteriosi”.

All’interno del movimento, si creerà un gruppo estremista, “Arrowhead”, con l’intento di punire coloro che si oppongono alla “volontà divina”.

“Incredibili dimostrazioni dell’inferno si svolgono nel centro di Seoul proprio di fronte alla folla. Esseri misteriosi condannano gli individui a essere condannati all’inferno, e esseri ultraterreni appaiono esattamente nel momento specificato per uccidere i condannati in un brutale incendio. Al di sopra del caos totale che ne deriva da questi inspiegabili eventi soprannaturali è la voce dominante di Jung Jinsu, il leader di un’organizzazione religiosa emergente, La Nuova Verità, che afferma che solo i peccatori sono contrassegnati per la condanna e che questi eventi rappresentano la volontà divina di rendere gli umani giusti. Un gruppo di suoi seguaci con fede cieca, gli Arrowhead, prendono nelle proprie mani la punizione di coloro che vanno contro la volontà divina. Il mondo diventa un inferno vivente.”

Data di uscita di Hellbound

Hellbound sbarcherà su Netflix il 19 novembre 2021. La serie è stata presentata in anteprima mondiale il 9 settembre 2021 al Toronto International Film Festival 2021. Bene, non ci resta che attendere ancora qualche giorno!

Leggi anche: