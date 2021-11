Il Black Friday 2021 è arrivato e tra le migliaia di prodotti che resteranno in offerta per le prossime ore ci sono anche tantissimi giochi da tavolo di Asmodee, uno tra gli editori e distributori più famosi nel mondo dei board game.

Abbiamo selezionato per voi i migliori giochi da tavolo che potete trovare in offerta, cercando di bilanciare le difficoltà dei giochi e il numero di giocatori consigliati così da accontentare sia chi si sta avvicinando per la prima volta ai giochi da tavolo – e Dixit è davvero un ottimo titolo per iniziare – a chi invece è alla ricerca di qualcosa di più complesso e impegnativo, come gli ottimi Le Case della Follia e Il Trono di Spade.

Dixit. Il gioco che mette d’accordo tutti

Un classico e divertente gioco di narrazione: i giocatori devono inventare fantastiche storie attraverso le immagini. Le carte presentano illustrazioni originali che raffigurano situazioni fantastiche e oniriche, per ispirare le narrazioni dei giocatori.

Ad ogni round, un giocatore (il Narratore) sceglie una carta dalla propria mano, pensa a una frase ispirata alla carta, quindi gioca la carta a faccia in giù. Tutti gli altri giocatori scelgono dalla propria mano una carta che ritengono possa essere associata alla frase del Narratore e la giocano a faccia in giù.

Le carte giocate vengono mescolate e poi rivelate. I giocatori votano segretamente la carta che credono meglio corrisponda alla frase del Narratore. Le carte votate fanno ottenere punti ai giocatori che le hanno giocate. La vittoria non sta tanto nell’ottenere il punteggio più elevato, ma nel condividere un’esperienza unica e creativa, impregnata di fantasia, con la tua famiglia e i tuoi amici!

Numero di giocatori : 3-6

: 3-6 Durata media : 30 min

: 30 min Età suggerita: da 8 anni in su

Jenga Classico

JENGA è il classico gioco che sfida la gravità e la stabilità della vostra torre. Riuscirete a sfilare sempre più mattoncini senza farla crollare?

Impilate i mattoncini di legno in modo che siano molto stabili, poi sfilateli dalla torre uno a uno, a turni, finché tutta la costruzione non crolla. Avete una mano sufficientemente ferma per estrarre l’ultimo mattoncino, prima che l’intero edificio rovini a terra? Se sì, sarete voi i campioni indiscussi di JENGA.

Età: +6 anni

Twister

Lo scopo di Twister è rimanere l’ultimo giocatore in equilibrio sul tabellone, dopo che tutti gli avversari sono stati eliminati!

Una volta che i giocatori o le squadre si sono disposti alle estremità del tabellone, un altro giocatore o un arbitro fa ruotare la freccia girevole e a seconda della posizione su cui si ferma indica la mossa da eseguire: spostare una mano o un piede su un tondo di uno specifico colore: ad esempio, mano sinistra sul rosso. Tutti i giocatori dovranno portare a termine la mossa, dopo di che l’arbitro potrà far girare di nuovo la freccia.

Le Case della Follia

I vicoli inquietanti e le sinistre abitazioni di Arkham nascondono forze soprannaturali, segreti terrificanti e mostri indescrivibili. All’interno di quelle antiche dimore, pazzi farfuglianti e spietati cultisti innalzano le loro preghiere ai Grandi Antichi e creature sconosciute agli studiosi mortali si aggirano sotto la luce di una falce di luna. Stanotte alcuni coraggiosi investigatori varcheranno una delle porte chiuse di Arkham per sfidare la follia che si annida all’interno…

I giocatori sono chiamati a risolvere un oscuro mistero che avvolge la tetra Villa: devono quindi esplorarne le stanze e rovistare tra gli oggetti e l’antico mobilio per trovare e raccogliere gli indizi. Ogni stanza rivela angoscianti elementi che possono portare gli investigatori alla soluzione del caso.

Le Case della Follia è un gioco collaborativo: tutti i giocatori fanno parte della stessa squadra e vincono o perdono la partita tutti assieme. L’obiettivo finale degli investigatori è esplorare la mappa dello scenario e mettere assieme le prove e gli indizi richiesti per risolvere il mistero.

Ogni investigatore deve sfruttare le proprie capacità e i poteri speciali per vincere la partita.

Numero di giocatori : 1−5

: 1−5 Durata media : 120-180 minuti

: 120-180 minuti Età suggerita: da 14 anni in su

Il Trono di Spade

Il Trono di Spade: Il Gioco da Tavolo, basato sul ciclo di romanzi delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin, consente ai giocatori di assumere il controllo delle Grandi Case del Continente Occidentale e di cimentarsi in un’epica lotta per rivendicare il Trono di Spade. Tuffatevi in un gioco di scaltra pianificazione, meticolosa distribuzione del potere e sofisticata diplomazia, ambientato nell’affascinante mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Età minima consigliata : 14 anni

: 14 anni Numero di Giocatori : 3-6

: 3-6 Durata media: 120 minuti

Ticket to Ride Europa

Ticket to Ride Europa è perfetto per gli appassionati di giochi da tavoli: ideale sia per famiglie e bambini che per i giocatori più esperti. Le regole semplici e il design accattivante rendono il gioco facile e immediato, permettendo a tutti di divertirsi!

Sfida gli altri giocatori per collegare le città europee più importanti, rivendicando le rotte ferroviarie sulla mappa. La persona con il maggior numero di punti totali vince la partita!

Numero di giocatori : 2-5

: 2-5 Età consigliata : da 8 anni in su

: da 8 anni in su Durata media: 30-60 minuti

Pandemic Legacy. Stagione 0

1962. Siamo all’apice della Guerra Fredda. I Sovietici hanno iniziato a lavorare ad una nuova arma: un pericoloso patogeno che potrebbe seminare distruzione su una scala senza eguali. È per questo che vi siete addestrati. È per questo che la CIA vi ha reclutati. Viaggerete per il mondo sotto copertura, stanerete i nemici e scoprirete i loro segreti. Questa sarà la missione più importante della vostra carriera. Il destino del mondo è appeso a un filo e il tempo è agli sgoccioli.

Pandemic Legacy: Season 0 è un epico gioco collaborativo da 2 a 4 giocatori. I giocatori vestiranno i panni di agenti della CIA impegnati a raggiungere diversi obiettivi per fermare il pericoloso piano Sovietico. La campagna è scandita in 12 mesi, a partire da gennaio 1962. Nel corso di ogni partita, corrispondente a ciascun mese, i giocatori dovranno raggiungere diversi obiettivi per avanzare nella missione: le loro decisioni e l’esito della partita influenzeranno quelle successive. Progredendo nella campagna verranno introdotti elementi nuovi, per una esperienza di gioco avvincente.

Numero di giocatori : 2-4

: 2-4 Età consigliata : da 14 anni in su

: da 14 anni in su Durata media: 60 minuti

Zombicide Green Horde

Il contagio degli zombie è inarrestabile! Ora anche i nostri vecchi nemici Orchi sono caduti. Questa non è più una lotta tra noi e loro: è una lotta tra la vita e la morte! Gli Orchi zombie hanno attraversato il confine e hanno formato un’orda verde determinata a trascinare il mondo verso la fine! Ma ai loro oscuri padroni, i necromanti, è sfuggito qualcosa nell’esecuzione del loro piano malvagio: voi! Il vostro gruppo di determinati sopravvissuti non ha nessuna intenzione di fuggire di fronte alla morte. Unite le forze, impugnate le armi e respingete l’orda senza mostrare pietà! Imbracciate le balestre, affilate le vostre asce migliori e preparate i vostri incantesimi fiammeggianti: per i pochi, per i coraggiosi, questa è l’ora di Zombicide Green Horde!

Nel corso di 10 missioni su 10 mappe diverse, i Sopravvissuti dovranno cercare e raccogliere le armi per poter uccidere i non-morti. Il loro equipaggiamento sarà costituito da armi di ogni genere: spade, martelli, archi, armature, pergamene magiche e ampolle di bile di drago. Più zombie uccideranno, più gli eroi diventeranno esperti e abili…ma sempre più zombie compariranno per spargere terrore.

Numero di giocatori : 1-6

: 1-6 Durata media : 60 minuti

: 60 minuti Età consigliata: da 14 anni in su

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi dei giochi da tavolo in offerta per il Black Friday 2021 sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in questi giorni, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.