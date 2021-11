Jova Beach Party 2022: cosa sapere

Dopo lo straordinario e inaspettato successo del Jova Beach Party 2019, il cantautore italiano Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, torna con una nuova splendida ed esilarante edizione del Jova Beach Party nel 2022. L’artista salirà quindi sui palchi di diverse città italiane durante i mesi estivi di Luglio ed Agosto 2022. Siamo quindi tutti pronti e non vediamo l’ora di ripartire e ad ospitare questa bellissima festa musicale nel nuovo anno che sta per arrivare, che si spera essere migliore dei precedenti.

Jova Beach Party 2022: date

Non state più nella pelle? Siete curiosi di sapere dove si terrà questo evento unico e che non potete di certo perdervi? Andiamo subito a vedere quando e dove si terrà la nuova edizione del Jova Beach Party 2022.

2 e 3 luglio 2022 Lignano Sabbiadoro (UD) Spiaggia Bell’Italia

8 e 9 luglio 2022 Marina di Ravenna (RA) Lungomare

13 luglio 2022 Aosta (Gressan) Area Verde

7 luglio 2022 Albenga (Villanova, SV) Ippodromo dei Fiori

23 e 24 luglio 2022 Marina di Cerveteri (RM) Lungomare degli Etruschi

30 e 31 luglio 2022 Barletta Lungomare Mennea

5 e 6 agosto 2022 Fermo Lungomare Fermano

12 e 13 agosto 2022 Roccella Jonica (RC) Area Natura Village

9 e 20 agosto 2022 Vasto (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 agosto 2022 Castel Volturno (CE) Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

2 e 3 settembre 2022 Viareggio (LU) Spiaggia del Muraglione

10 settembre 2022 Bresso-Milano Aeroporto

Jova Beach Party 2022: biglietti e prezzi

Per acquistare i biglietti per il mega concerto di Jovanotti non dovrai fare altro che andare su internet e digitare il sito online di Ticketmaster e Ticketone. Per facilitarvi il tutto, vogliamo anche dirvi i diversi prezzi dei biglietti per il Jova Beach Party 2022 in base a quale prospettiva preferite vedere il concerto. Scopriamoli quindi subito insieme:

Parterre in piedi: € 99,00;

Posto Unico Intero: € 65,00;

Terrazza Intero € 345,00;

Intero – Pass AUTO su richiesta: € 345,00.

