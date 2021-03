Quali festività si celebrano in primavera e quando cadono? La bella stagione è ricca di ricorrenze interessanti. Alcune sono familiari, e ci consentono quindi di trascorrere dei piacevoli momenti con i nostri cari. Altre, invece, ci ricordano importanti eventi della storia che meritano di essere celebrati.

La primavera sta arrivando e con essa il bel tempo: inizia il periodo dell’anno nel quale ci si vogliono godere appieno le possibilità di festeggiare (per quanto possibile, data la pandemia) tutte le belle occasioni. Ecco tutte le feste e le ricorrenze che ci attendono da qui ai prossimi mesi.

Festività primaverili e date

Sebbene non cadano esattamente in primavera, includiamo la Festa della donna (8 marzo) e il giorno di San Patrizio (17 dello stesso mese). La prima è una ricorrenza internazionalmente riconosciuta; la seconda, una festa irlandese che oramai si celebra anche in Italia. Per un pelo non rientra nella primavera anche la Festa del papà che, come ben sappiamo, si festeggia il 19 marzo, ovvero il giorno di San Giuseppe. Ma entriamo nel vivo delle festività primaverili.

1 aprile – Pesce d’aprile . Si tratta di una tradizione prettamente occidentale che prevede di fare scherzi durante il giorno.

. Si tratta di una tradizione prettamente occidentale che prevede di fare scherzi durante il giorno. 04 aprile – Pasqua . La Pasqua si festeggia sempre durante la Primavera. In questo 2021 cadrà domenica 4 aprile. Festa sacra per i cristiani, è un trionfo di uova di Pasqua, colombe, coniglietti ed altri piccoli regali.

. La Pasqua si festeggia sempre durante la Primavera. In questo 2021 cadrà domenica 4 aprile. Festa sacra per i cristiani, è un trionfo di uova di Pasqua, colombe, coniglietti ed altri piccoli regali. 05 aprile – Pasquetta . E non c’è Pasqua senza Pasquetta. Il lunedì dell’Angelo, che in Italia celebriamo con grigliate e scampagnate, cade il giorno successivo alla santa Pasqua.

. E non c’è Pasqua senza Pasquetta. Il lunedì dell’Angelo, che in Italia celebriamo con grigliate e scampagnate, cade il giorno successivo alla santa Pasqua. 25 aprile – Festa della Liberazione . L’anniversario della liberazione d’Italia è una festa nazionale della Repubblica Italiana che celebra la liberazione della penisola dall’occupazione nazista e dal regime fascista.

. L’anniversario della liberazione d’Italia è una festa nazionale della Repubblica Italiana che celebra la liberazione della penisola dall’occupazione nazista e dal regime fascista. 1 maggio – Primo maggio . La Festa dei lavoratori si celebra in diversi paesi del mondo. Il suo scopo è quello di ricordare le lotte per i diritti dei lavoratori.

. La Festa dei lavoratori si celebra in diversi paesi del mondo. Il suo scopo è quello di ricordare le lotte per i diritti dei lavoratori. 02 giugno – Festa della Repubblica Italiana. E’ la ricorrenza che celebra la nascita della Repubblica Italiana e coincide con la data nella quale si svolse il relativo referendum istituzionale.

